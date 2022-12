Chương trình Tình nguyện mùa đông đến với người dân Tôn K'Long

(LĐ online) - Ngày 15/12, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2022 tại Tôn K’Long, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh.

Trao quà cho người dân Tôn K’Long

Tại đây, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã thăm hỏi và tặng quà cho 2 người có uy tín; trao 2 suất học bổng cho 2 em học sinh có thành tích cao trong học tập; trao tặng 250 suất quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo cho các hộ dân sinh sống tại Tôn K’Long với tổng trị giá chương trình là 125 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ cùng phối hợp thực hiện.

Chương trình Tình nguyện mùa đông do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức được diễn ra thường niên nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đây cũng là hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện và trưởng thành; đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ Công an tỉnh trong việc sẻ chia, đồng hành và hỗ trợ cho người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Thông qua những hoạt động trên nhằm tập hợp thanh niên, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trong Công an Nhân dân.

Tôn K’Long cách trung tâm huyện Đạ Tẻh chừng 20 km. Hiện, thôn có 325 hộ, trong đó 184 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên thuộc đối tượng giãn dân và 141 hộ đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ nơi khác di dân tự do tới. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

