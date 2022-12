Phòng CSGT Công an tỉnh: Nỗ lực triển khai hiệu quả việc đăng ký xe trực tuyến

Việc triển khai thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua cổng dịch vụ công trực tuyến là chủ trương tích cực, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, giảm số lần đi lại của người dân, vừa đáp ứng yêu cầu của người dân, vừa từng bước xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, hiện đại.

Địa chỉ và các bước hướng dẫn thực hiện đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua mạng trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Tại Lâm Đồng, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh và nỗ lực của các bộ phận nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký phương tiện giao thông trực tuyến thông qua mạng internet.

• TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN

Một trong các tính năng ưu việt của việc đăng ký phương tiện giao thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến đó là việc tích hợp các thông tin khai trên hệ thống vào biểu mẫu giấy khai đăng ký xe. Sau khi nhập thông tin, người dân chỉ cần một thao tác đơn giản là bấm vào biểu tượng “In giấy khai” thì giấy khai đăng ký xe sẽ được in ra. Giấy khai đăng ký xe có thể in tại nhà, hoặc tại cơ quan đăng ký xe. Khi có nhu cầu đăng ký xe, chỉ cần ở bất cứ địa điểm nào có máy tính nối mạng internet, truy cập địa chỉ thông http://dichvucong.bocongan.gov.vn sau đó sẽ được hướng dẫn cụ thể chi tiết thực hiện thủ tục theo từng bước, người dân sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đến cơ quan đăng ký xe.

Để triển khai có hiệu quả công tác này, thời gian qua, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng CSGT đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn trên các kênh thông tin khác nhau, ngoài ra, còn trực tiếp cử cán bộ hướng dẫn người dân đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục đăng ký phương tiện tại cơ quan.

Chị Nguyễn Thị Vinh Hạnh, Phường 3, TP Đà Lạt cho biết, chị mua chiếc xe ô tô và đã thử đăng nhập vào chuyên mục đăng ký, khai báo phương tiện ở địa chỉ trên trang web http://dichvucong.bocongan.gov.vn và được hướng dẫn đầy đủ chi tiết quá trình các bước thực hiện đăng ký xe. Chị đã làm theo các bước hướng dẫn và hệ thống đã gửi tin nhắn về điện thoại thông báo địa điểm đến đăng ký xe. “Tôi chỉ cần đưa xe, mang theo hóa đơn hoặc giấy tờ mua bán xe và giấy tờ tùy thân đến cơ quan CSGT để bấm biển, lấy biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe. Tôi thấy dịch vụ này khá tiện ích và tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi tới đi lui làm các thủ tục cho người dân chúng tôi, đặc biệt là đối với những người ở xa trung tâm và bận rộn công việc hàng ngày thì dịch vụ này sẽ giúp được họ rất nhiều”, chị Hạnh nhận xét.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Phòng CSGT, thời gian qua, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng CSGT đã tiếp nhận 1.209 trường hợp hồ sơ xe thực hiện thủ tục đăng ký qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 812 trường hợp đăng ký thành công.Việc trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện theo đúng quy định, mang lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

• QUYẾT TÂM TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TRƯỚC HẠN VÀ ĐÚNG HẠN

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT cũng thừa nhận rằng, mặc dù rất nỗ lực tuyên truyền và hướng dẫn và khuyến khích người dân thực hiện đăng ký các thủ tục tại nhà, cử cán bộ làm công tác hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký được bố trí để hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền người dân nhưng thực tế thì việc triển khai đăng ký trực tuyến vẫn còn gặp một số hạn chế nhất định khiến cho tỷ lệ người dân đăng ký trực tuyến còn thấp. Trong đó, rào cản về tâm lý của người dân khi làm thủ tục hành chính (TTHC) hiện vẫn còn khá lớn, đặc biệt là đối với người dân lao động và người lớn tuổi. Bởi họ thường vẫn có thói quen đến trực tiếp cơ quan nhà nước để làm TTHC, với suy nghĩ "chắc chắn", và để được hỏi, hướng dẫn cụ thể các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan. Thêm nữa, hầu hết người dân ít khi có nhu cầu làm các TTHC, vì vậy khi có nhu cầu, họ thường đến thẳng cơ quan đăng ký để làm, để cảm thấy an tâm hơn khi được trực tiếp làm việc tại trụ sở của cơ quan nhà nước, được cán bộ hướng dẫn và thực hiện.

Một trong những nguyên nhân khiến số hồ sơ đăng ký trực tuyến thấp nữa, đó là hiện việc đăng ký qua mạng người dân phải thực hiện khá nhiều thao tác, như truy cập vào cổng dịch vụ công, sau đó đăng ký, nhận mã xác thực qua điện thoại di động… Người dân phải có số CMND hoặc CCCD cùng với số điện thoại chính chủ.Sau đó, còn phải tra cứu các dữ liệu liên quan như thuế, hải quan… nếu dữ liệu chưa kịp thời được đẩy lên hệ thống, hoặc có sự cố về tin nhắn điện thoại thì không thể thực hiện được các bước tiếp theo. Những quy trình phức tạp như vậy hiện đang khiến người dân chưa thật sự mặn mà với dịch vụ công trực tuyến.

Dù còn những hạn chế nhất định trong giai đoạn này, tuy nhiên phải công nhận rằng, việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến có lợi thế rất lớn, đồng thời giúp giảm áp lực hồ sơ, giấy tờ công việc cho cơ quan đăng ký xe. Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết TTHC mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian gửi và nhận hồ sơ. Công dân có thể trực tiếp theo dõi trạng thái hiện tại của quy trình giải quyết hồ sơ của mình. Qua đó, tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ, tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại,...

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết: “Mặc dù biết là sẽ còn nhiều khó khăn khách quan, nhưng đơn vị xác định việc áp dụng đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử là một trong những khâu đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần quan trọng hướng tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4; hoàn thiện xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ. Chính vì vậy, để triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giúp cho mỗi người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Phòng cũng quán triệt cán bộ chiến sỹ, thông qua công tác tiếp dân kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp người dân thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết liên hệ, thực hiện. Đồng thời, phân công cán bộ sẵn sàng tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, bảo đảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều trước hạn và đúng hạn”.

NGUYỄN NGHĨA