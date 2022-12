Tăng cường quản lý thị trường dịp cuối năm

Càng gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, TP Bảo Lộc nói riêng càng trở nên sôi động. Đây cũng chính là thời điểm mà các hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng để trục lợi bất chính có phần gia tăng. Dự báo trước nguy cơ, nhằm bình ổn thị trường hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 3 tại TP Bảo Lộc đang tập trung phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm

• TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ

Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ phòng, chống gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn TP Bảo Lộc và 2 huyện Di Linh, Bảo Lâm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương triển khai hơn 410 đợt kiểm tra để giữ vững ổn định thị trường. Qua đó, đã phát hiện 240 vụ vi phạm các quy định của pháp luật, với các hành vi liên quan đến nhãn hàng hóa, giá cả, điều kiện kinh doanh, chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ các vụ vi phạm, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 870 triệu đồng. Trong các vụ vi phạm, có đến hơn 380 vụ vi phạm về giá cả, với số tiền xử phạt là hơn 350 triệu đồng.

Theo ông Đặng Quốc Khánh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, cùng với công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến thị trường cho các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng; vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo môi trường kinh doanh, buôn bán lành mạnh.

Theo đánh giá, càng về cuối năm, các hành vi vi phạm càng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là vi phạm về giá cả khi sức mua tăng cao. Cùng với đó, là các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu và hàng cấm để trục lợi sẽ diễn biến phức tạp, khó lường; bởi vậy đơn vị xác định công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến cuối năm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Ông Đặng Quốc Khánh cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm; hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ… Ðồng thời, liên tục kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý làm bất ổn thị trường dịp cuối năm.

• BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Với vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh, để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn TP Bảo Lộc đã dự trữ các hàng hóa thiết yếu. Đặc biệt, là những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh như bia, rượu, nước giải khát, lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép… đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng.

Theo đại diện siêu thị Co.opmart Bảo Lộc, năm nay, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, kinh tế đang trên đà phục hồi, đời sống người dân cơ bản đã ổn định nên dự báo sức mua vào dịp cuối năm sẽ tăng mạnh. Hiện tại, siêu thị đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ, đa dạng các mặt hàng để phục vụ người dân đón Tết. Từ nay đến Tết, siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho người tiêu dùng.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, trách nhiệm của đơn vị quản lý thị trường và cơ quan chức năng là phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho người tiêu dùng. Từ đó, giúp người dân hiểu rõ quyền, lợi ích và trách nhiệm chính đáng của mình khi mua sắm. Đặc biệt, để đón một cái Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn, người dân tuyệt đối nói không với các loại hàng cấm, hàng nhập lậu, mà cụ thể là pháo nổ.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, mọi hành vi liên quan đến hàng cấm (pháo nổ) như tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng… đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để người dân đón Tết, vui xuân an toàn, tiết kiệm và hạnh phúc, Công an TP Bảo Lộc tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào các loại tội phạm, trong đó có tội phạm tàng trữ, vận chuyển và mua bán pháo nổ trái phép. Đơn cử là vào ngày 19/12, Công an TP Bảo Lộc đã bắt quả tang đối tượng Hồ Quốc Phong (38 tuổi, ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc) đang tàng trữ, vận chuyển gần 690 kg pháo nổ trái phép.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ và chấp hành pháp luật trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng; không tiếp tay cho hoạt động kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả; tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

KHÁNH PHÚC