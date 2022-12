Trao 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

(LĐ online) - Ngày 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) và Công ty Cổ phần Đà Lạt – Định An tổ chức trao nhà đại đoàn bà kết cho bà K’Lũ - là hộ nghèo, ngụ tại thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Trao nhà đại đoàn kết cho hộ bà K’Lũ, thôn Định An, xã Hiệp An

Căn nhà xây cho bà K’Lũ có diện tích 40 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch bông. Tổng trị giá của căn nhà là 230 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Đức Trọng hỗ trợ 50 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đà Lạt – Định An hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp An vận động xã hội hóa.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Loan (huyện Đức Trọng) đã tổ chức trao 3 căn nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bao gồm các hộ: Trần Văn Nội (thôn Nam Loan), Nguyễn Văn Quân và Vũ Anh Hào (thôn Ninh Thuận).

Trao nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh kinh tế đăc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ninh Loan

Trong đó, Công ty THHHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng, Qũy “Vì người nghèo của xã” hỗ trợ mỗi nhà 15 triệu đồng.

N.MINH