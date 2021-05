(LĐ online) - Lượng du khách đổ về Đà Lạt tăng đột biến, gần gấp đôi so với cùng kỳ dịp lễ 30/4 và 1/5 năm ngoái.

Công an TP Đà Lạt huy động tối đa lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại những điểm giao thông trọng điểm

Sáng 1/5, Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết: Lượng xe ô tô đổ về Đà Lạt tăng đột biến, đặc biệt là thời điểm chiều tối 30/4 đã khiến một số con đường, nút giao thông trọng điểm tại Đà Lạt rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc trong thời gian ngắn.

Công an TP Đà Lạt đã huy động gần 140 cán bộ, chiến sỹ, kết hợp với lực lượng công an các phường, xã, dân quân, thanh niên xung kích thuộc Thành Đoàn Đà Lạt… phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông nên tình trạng quá tải cơ bản được giải quyết, không để tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

Theo thống kê ban đầu của Công an TP Đà Lạt, trong 2 ngày (ngày 29 và 30/4), lượng du khách lên Đà Lạt là 46.584 lượt người, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ dịp lễ 30/4 năm 2020 (25.000 lượt người). Cụ thể, tại Trạm thu phí BOT Định An có trên 20.000 lượt xe ô tô lên Đà Lạt. Nếu tính cả lượng xe máy và ô tô trong 2 ngày qua là trên 30.000 lượt xe. Số liệu này chỉ tính riêng lượng xe từ trục Quốc lộ 20, chưa tính người dân, du khách từ các tỉnh, thành khác về Đà Lạt qua Quốc lộ 27, 27C...

Khu vực vòng xuyến trước Chợ đêm Đà Lạt, phương tiện thường xuyên di chuyển khó khăn từ chiều 30/4 và sáng 1/5

Theo ghi nhận, tới sáng 1/5, lượng khách tăng mạnh và tập trung vui chơi tại các khu vực trung tâm thành phố, Quảng trường Lâm Viên, các khu, điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt. Một số thời điểm tại những nút giao thông trọng điểm như bùng binh Kim Cúc, ngã tư Hoàng Văn Thụ, khu vực trước chợ đêm Đà Lạt, đường Trần Quốc Toản… xe cộ ùn tắc nhẹ.

Riêng các tuyến đường như đèo Prenn, Mimosa, các tuyến đường nội ô không thuộc khu vực trung tâm thành phố trong sáng nay xe lưu thông thông thoáng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt. Hầu hết người dân, du khách đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Khu vực Chợ đêm Đà Lạt đông đúc du khách vui chơi vào khoảng 20 giờ tối 30/4

Do lượng du khách đông đúc, Tổ kiểm tra lưu động liên ngành của UBND TP Đà Lạt, UBND các phường trung tâm đã phải khá vất vả trong công tác kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tới sáng nay, UBND TP Đà Lạt cho biết: Từ ngày 29/4 tới sáng 1/5, lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp người dân, du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 150 triệu đồng và nhắc nhở hàng trăm trường hợp khác thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Người dân, du khách vui chơi, ăn uống tại Quảng trường Lâm Viên Tổ kiểm tra di động của UBND Phường 10 lập biên bản xử phạt 2 du khách không đeo khẩu trang theo quy định Du khách đạp vịt trên hồ Xuân Hương vào lúc chiều tối trong dịp nghỉ lễ Theo ghi nhận, hầu hết du khách đều ý thức chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh

C.THÀNH