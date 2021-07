Võ cổ truyền Bình Định - Di sản phi vật thể Quốc gia

Truyền thống thượng võ từ lâu đã thấm sâu vào trong máu thịt người dân Bình Định. Nơi đây đã sinh ra những con người có tài thao lược làm rạng danh đất võ anh hùng: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu. Đất võ Bình Định và phái võ thuật Tây Sơn đã tạo nên những chiến công vang dội trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, trở thành bản sắc dân tộc mang nét rất riêng Bình Định.

Tuyệt chiêu thoát hiểm bằng những cú bay người khi bị tấn công bằng vũ khí

“Ai về Bình Định mà coi,

Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”

Võ cổ truyền Bình Định đã trở thành một di sản văn hóa, một nét đẹp riêng của người dân Bình Định và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản phi vật thể cấp Quốc gia năm 2012.

Thiết phiến song đâu cùng song kiếm

Đến đây, ngoài việc xem biểu diễn từ các đội chuyên nghiệp, du khách có thể tham quan việc luyện võ trực tiếp từ người dân lao động bình thường nơi thôn dã với các địa danh nổi tiếng như: “Roi Thuận Truyền, quyền An Thái” hoặc “Trai An Thái, Gái An Vinh” (Thuận Truyền thuộc xã Bình Thuận - Tây Sơn, An Vinh thuộc xã Tây Vinh - Tây Sơn, An Thái thuộc xã Nhơn Phúc - An Nhơn) hoặc Chùa Long Phước (xã Phước Thuận - Tuy Phước) là những nơi xuất phát của võ cổ truyền Bình Định.

Một đòn song phi mượn côn đã khống chế đối thủ sử dụng tứ linh đao

Du khách có thể đến nhà biểu diễn võ thuật Tây Sơn trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung hoặc các võ đường khác như: Phan Thọ (Bình Nghi - Tây Sơn), Hồ Cương (Bình Thuận - Tây Sơn), Lý Xuân Hỷ (Đập Đá - An Nhơn), Phi Long Vịnh (Phước Sơn - Tuy Phước), Hồ Sơn Hào (Bình Thành - Tây Sơn)... để tận mắt chiêm ngưỡng các cô gái chàng trai trong những bài quyền, roi kiếm... mạnh mẽ, uyển chuyển.

Những pha tung người tránh đòn quét đao đẹp mắt

Và cứ 2 năm 1 lần, vào các năm chẵn tại Bình Định lại diễn ra Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam cho tất cả các võ sinh học võ cổ truyền Việt Nam từ tất cả các Quốc gia trên thế giới về tụ họp, trao đổi, nghiên cứu bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Việt Nam.

VÕ VIỆT