Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa lọt vào danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới do tạp chí toàn cầu chuyên về du lịch, văn hóa và ẩm thực Time Out công bố.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1999 và nhiều lần được các tổ chức, tạp chí danh tiếng khác trên thế giới bình chọn là điểm đến đô thị hàng đầu về văn hóa ở châu Á, top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, top điểm đến phổ biến nhất thế giới.

(Theo Vietnam+)