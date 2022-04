Du lịch Lạc Dương thích ứng tình hình mới, bước vào mùa cao điểm

Bước vào mùa cao điểm các tháng hè, ngành Du lịch huyện Lạc Dương đã có những bước chuẩn bị để đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới; sẵn sàng phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung lũng Vàng chú trọng tôn tạo cảnh quan tại các điểm tham quan, nghỉ dưỡng

• TỪNG BƯỚC PHỤC HỒI

Sau khoảng thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ tháng 11/2021, nhiều khu du lịch (KDL) trên địa bàn huyện Lạc Dương đã mở cửa đón khách. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch vẫn đang thận trọng, từng bước tái khởi động để thích ứng với tình hình mới. Trong 3 tháng đầu năm, huyện Lạc Dương đón 174.850 lượt khách, với doanh thu 27 tỷ 124 triệu đồng. Tuy lượng khách chưa đạt như kỳ vọng, nhưng đây vẫn là tín hiệu khả quan để ngành Du lịch huyện Lạc Dương tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng bước vào mùa cao điểm.

Ông Trần Hồng Ân - đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung lũng Vàng cho biết: Từ dịp Tết Dương lịch đến nay, du lịch đã bắt đầu từng bước phục hồi trở lại, nhưng vẫn còn chậm và lượng khách khá khiêm tốn. Tuy nhiên, 100% nhân sự của KDL đã được huy động trở lại làm việc từ tháng 11/2021 nhằm thường xuyên tôn tạo cảnh quan, đảm bảo cơ sở vật chất không bị xuống cấp và duy trì chất lượng các dịch vụ của công ty như tham quan, nghỉ dưỡng, ăn uống, cắm trại, sinh hoạt dã ngoại,...

“Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ đón khoảng 15.000 lượt khách và phấn đấu đón 60.000 lượt khách vào đợt cao điểm 3 tháng hè. Đây là một con số khá khiêm tốn so với cùng kỳ các năm trước dịch, tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tế để chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như nhân lực để phục vụ du khách một cách tốt nhất” - ông Ân cho hay.

Du khách hào hứng với những điểm tham quan tại KDL Lang Biang

Tương tự, KDL Lang Biang cũng tập trung sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hại, xuống cấp sau một thời gian ngưng hoạt động trước khi mở cửa trở lại vào cuối năm ngoái, đồng thời, mở rộng thêm một số khu vực đón khách cho mùa cao điểm năm nay. Theo thống kê, tổng lượt khách đến KDL Lang Biang năm 2019 là 750.000 lượt. Bà Hồ Thị Kiều Oanh - Phó Giám đốc KDL Lang Biang chia sẻ: “Năm nay, vì ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, số khách đoàn và khách nước ngoài vẫn còn hạn chế nên chúng tôi chỉ đặt hy vọng được khoảng 70% công suất mùa cao điểm của năm 2019, đồng thời, cố gắng đạt khoảng 550.000 tổng lượt khách cho cả năm”.

Theo bà Oanh, một trong những khó khăn mà KDL đang gặp phải là thiếu thốn về nhân sự do một quãng thời gian dài nghỉ dịch. Để tạm thời giải quyết vấn đề này, hiện KDL Lang Biang đang đào tạo thêm cho lực lượng nhân sự là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương trước đó đã có kinh nghiệm tiếp xúc với du khách, đồng thời, nhanh chóng tuyển dụng bổ sung cho các vị trí cần thiết trước khi bước vào các tháng hè.

Theo ông Cao Anh Tú - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương, thời điểm trước dịch COVID-19, trung bình mỗi năm, huyện Lạc Dương đón khoảng 2 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, lượng khách tập trung trong các tháng cao điểm mùa hè thường chiếm 50% tổng lượng khách cả năm. Tuy nhiên, căn cứ vào tình tình thực tế, mùa hè năm nay, ngành Du lịch Lạc Dương chỉ đặt mục tiêu phấn đấu đạt khoảng 500.000 lượt khách.

Du khách thích thú với những trải nghiệm ở KDL Quỷ Núi - Suối Ma, một trong những KDL mới tại Lạc Dương với nhiều dịch vụ đa dạng

Hiện, trên địa bàn huyện Lạc Dương ngày càng có thêm các khu du lịch, điểm lưu trú mới được mở ra với các dịch vụ phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Bên cạnh đó, để thu hút du khách, hưởng ứng Tuần lễ Vàng Du lịch năm 2022, nhiều đơn vị trên địa bàn huyện cũng có khung “Giờ Vàng”, “Ngày Vàng” gởi tặng du khách. Cụ thể, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung lũng Vàng miễn 100% vé tham quan cho “Giờ Vàng” từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 25-30/4, trừ ngày 28/4; giảm 50% cho “Ngày Vàng” 28/4. Hay KDL Lang Biang miễn phí vé tham quan cho du khách vào khung “Giờ Vàng” 10 giờ đến 14 giờ từ ngày 25-27/4;...

• CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên và di sản văn hóa, những năm gần đây, ngành Du lịch huyện Lạc Dương đã được quan tâm thúc đẩy, thu hút đầu tư phát triển, đóng góp ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Trong giai đoạn 2017-2020, tức thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung, lượng khách đến với vùng đất dưới chân núi Lang Biang tăng bình quân 12%/năm và doanh thu tăng bình quân 15%/năm. Từ đó, tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động, trong đó, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, sự hình thành, tổ chức các loại hình hoạt động du lịch mới đã làm nảy sinh một số hạn chế, khó khăn đối với công tác quản lý Nhà nước ở địa phương, nhất là du lịch mạo hiểm, phượt, băng rừng nguyên sinh,... Bên cạnh đó, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp của một vài đơn vị lữ hành khiến nguy cơ mất an ninh, an toàn cho du khách tăng cao, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của huyện Lạc Dương nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Trước tình hình đó, cuối năm 2020, UBND huyện Lạc Dương đã ra chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn huyện nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối với khách du lịch và tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của du lịch Lạc Dương. Đặc biệt, yếu tố đảm bảo an toàn cho du khách được quán triệt đặt lên hàng đầu, tránh xảy ra những trường hợp rủi ro đáng tiếc trong những năm gần đây khi mùa cao điểm du lịch diễn ra cùng lúc với thời điểm Nam Tây Nguyên bước vào mùa mưa.

Từ ngày 27-29/4, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Dương cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện nhằm kịp thời chấn chỉnh các cơ sở thực hiện không đảm bảo Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Lâm Đồng “Hiền hòa, thân thiện, mến khách”. Đồng thời, hướng dẫn chuẩn bị tốt điều kiện mở cửa đón khách du lịch trong thời gian tới, nhất là Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022, các dịp lễ, hè và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, năm 2022.

Theo ông Cao Anh Tú, kế thừa các hoạt động xúc tiến du lịch, trong khuôn khổ hưởng ứng Festival Hoa lần thứ IX, huyện Lạc Dương dự kiến tổ chức 3 sự kiện văn hóa - thể thao quy mô cấp huyện nhằm thu hút du khách, gồm Mùa hội Cỏ hồng, Liên hoan Ẩm thực và rượu cần Lang Biang, Lễ hội Đua ngựa không yên tổ chức định kỳ hàng tháng. Năm 2022, huyện Lạc Dương xác định tiếp tục triển khai xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, sạch đẹp. Phấn đấu trong năm thu hút lượng khách đạt trên 1,3 triệu lượt, doanh thu đạt khoảng 80 tỷ đồng trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất và kinh tế được phục hồi.

VIỆT QUỲNH