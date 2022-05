Khẩn trương chỉnh trang đô thị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 27/5, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện chỉnh trang đô thị, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rà soát, kiểm tra các công trình tuyên truyền, cổng chào ra vào khu dân cư, xây dựng kế hoạch cụ thể để trồng hoa, cây xanh… để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Góc không gian hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt vào mùa xuân

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phụ trách; đặc biệt là các dự án, công trình mang tính chất nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/10/2022 để phục vụ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện hoàn thành việc giải tỏa các công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng trên địa bàn; thường xuyên tổ chức ra quân để giải tỏa, xử lý dứt điểm việc lấn chiếm lòng đường, lề đường, việc lập chợ cóc, chợ tạm; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu dọn và xử lý rác thải kịp thời, đúng quy định.

Các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức làm việc cụ thể với các doanh nghiệp điện lực, viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn để đôn đốc, chấn chỉnh và yêu cầu ký cam kết thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật (truyền dẫn điện, viễn thông, cáp quang, truyền hình...) nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp với quy định và quy hoạch chung; đặc biệt là khu vực đô thị trên địa bàn TP Đà Lạt phải hoàn thành việc ngầm hóa hoặc chỉnh trang, rút bỏ đường dây không còn sử dụng và bó lại hệ thống dây dẫn, cáp nối (hoàn thành trong Quý III/2022).

Về công tác tuyên truyền, quảng cáo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiến hành rà soát, kiểm tra các công trình quảng cáo, tuyên truyền, cổng chào ra vào khu dân cư do mình phụ trách để kịp thời đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang đảm bảo văn minh, hiện đại, kiên cố và có tính an toàn, thẩm mỹ cao để sử dụng lâu dài; kịp thời tháo dỡ các công trình tuyên truyền, quảng cáo cũ, hư hỏng, hết hạn sử dụng gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

Đối với các cơ quan Nhà nước, xây dựng kế hoạch đầu tư bảng điện tử (theo công nghệ LED) để phục vụ công tác tuyên truyền về lâu dài; chấm dứt việc treo mắc băng-rôn tuyên truyền bằng vải hoặc bạt Hiflex tại các cơ quan, đơn vị; đặc biệt các cơ quan trên địa bàn TP Đà Lạt phải thực hiện việc “điện tử hóa” pa-nô tuyên truyền trước trụ sở cơ quan (hoàn thành trong Quý III/2022).

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để trồng hoa, cây xanh phân tán tại các công viên, quảng trường, khu vực công cộng, tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn; phát động toàn dân tham gia trồng hoa, cây xanh làm đẹp nơi ở, làm đẹp khu dân cư, thôn xóm; đảm bảo hoàn thiện các không gian hoa, cây xanh trước tháng 10/2022 để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

NGUYỄN NGHĨA