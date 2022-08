Đà Lạt sẵn sàng đón khách dịp lễ 2/9

(LĐ online) - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được xem là cơ hội của ngành du lịch, đặc biệt là điểm đến lý tưởng như TP Đà Lạt, khác hẳn thời điểm này năm ngoái phải chịu cảnh ảm đạm vì dịch Covid-19. Lễ 2/9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày, theo dự báo sẽ là dịp cho du khách đi tham quan, nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc, lao động. Tới thời điểm này, TP Đà Lạt đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón, đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an ninh, an toàn cho du khách.

TP Đà Lạt đã sẵn sàng đón khách dịp lễ 2/9

Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân… phần lớn cơ sở lưu trú du lịch cho biết tới thời điểm này phòng vẫn còn trống rất nhiều, lượng khách đặt trước chỉ mới khoảng 70% công suất phòng, không xảy ra hiện tượng “cháy” phòng như các dịp lễ dài ngày. Giá phòng tại các khu vực này được niêm yết tăng nhẹ 20-30% so với ngày thường. Tại các cơ sở kinh doanh lưu trú vùng ven giá phòng hầu như không tăng đáng kể.

Thống kê của Phòng Văn hóa-Thông tin Đà Lạt, TP Đà Lạt hiện có hơn 2.230 cơ sở lưu trú với trên 29.000 phòng ngủ, 46.600 giường, có thể đón tiếp khoảng 50.000 du khách cùng lúc. Cơ quan chức năng lưu ý du khách nên đặt phòng qua các kênh uy tín để tránh bị kẻ gian lừa đảo, nhận tiền cọc nhưng không bố trí phòng cho khách.

Tại các nút giao thông trọng điểm lực lượng Cảnh sát giao thông luôn túc trực vào giờ cao điểm trong suốt 4 ngày từ 1/9 đến hết 4/9 để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ

Tại các khu du lịch, điểm tham quan mới, các làng hoa… cũng đã sẵn sàng đón khách dịp lễ: khuôn viên được trang trí, chỉnh trang lại đẹp mắt hơn, các chương trình, dịch vụ mới lạ, hấp dẫn cũng đã được lên kế hoạch, chuẩn bị cụ thể để không xảy ra tình trạng quá tải, bị động khi du khách đến tham quan đông.

Các dịch vụ vận tải trong dịp lễ 2/9 cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tăng cường thêm để phục vụ du khách. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, các bến xe cũng đã cam kết bán đúng giá vé dịp lễ, đảm bảo tăng cường thêm xe, đội ngũ nhân viên, đảm bào an toàn trật tự tại các bến bãi… để phục vụ du khách. Bên cạnh đó, các hãng taxi, Hiệp hội Taxi Lâm Đồng cũng đã tiến hành nhắc nhở, tập huấn các tài xế kỹ năng phục vụ và tính tiền đúng theo số km trên đồng hồ.

Đồng thời, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp người dân, du khách nghỉ lễ an toàn, lành mạnh trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/ 9 (từ 1/9 đến hết 4/9), Công an TP Đà Lạt cũng đã tổ chức ra quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, điều khiển giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong đó, các lực lượng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, TTCC là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở hàng quá khổ, quá tải...

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự TP Đà Lạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 (ảnh: Công an TP Đà Lạt)

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Tấn Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt cho biết: Từ kinh nghiệm của các năm trước, dịp lễ năm nay lực lượng CSGT cũng sẽ trực chiến 100% suốt thời gian nghỉ lễ, túc trực tại các nút giao thông trọng điểm, phân luồng giao thông trong giờ cao điểm để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, lực lượng cảnh sát trật tự cũng tiến hành tuần tra, nhắc nhở kịp thời các trường hợp đậu đỗ, lấn chiếm vỉa hè buôn bán… để đảm bảo giao thông thông suốt và trật tự, mỹ quan thành phố.

Để đảm bảo công tác phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng phục vụ du khách. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ cần chấp hành nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn minh tại các khu, điểm tham quan du lịch, thiết lập đường dây nóng, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch sử dụng dịch vụ trong phạm vi do đơn vị quản lý.

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cũng nhấn mạnh: Để đảm bảo một kỳ lễ Quốc khánh 2/9 cho du khách an toàn, vui vẻ, lành mạnh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, đơn vị có liên quan của thành phố đã tiến hành rà soát, kiểm tra, nhắc nhở kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch: Niêm yết giá phòng, giá vé tham quan các điểm du lịch, dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cam kết về giá cả và chất lượng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách và người dân. Đặc biệt, TP cũng đã tăng cường tuyên truyền để phát huy Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, Thanh lịch, Mến khách”.

Du khách khi đến Đà Lạt nếu gặp các vấn đề phát sinh nên phản ánh sớm tới số điện thoại đường dây nóng 0912.903.178 và 02633.822.342 của Phòng Văn hóa, Thông tin TP Đà Lạt để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết

DIỄM THƯƠNG