Du lịch phải cung cấp cái du khách cần chứ không phải cái mình có

CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRẦN VĂN HIỆP: Lâm Đồng thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi du lịch sau đại dịch Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội vào sáng 21/12 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã nêu lên những kết quả đạt được và những giải pháp nỗ lực phục hồi du lịch Lâm Đồng sau đại dịch. Theo đó, ngay khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp thu hút du khách như các chương trình kích cầu du lịch, chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch “an toàn, văn minh, thân thiện”… Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 được tỉnh tổ chức thành chuỗi sự kiện trải đều trong 2 tháng cuối năm để thu hút du khách đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 7,5 triệu lượt (tăng 3,4 lần so với năm 2021, đạt 136,4% kế hoạch); trong đó, khách quốc tế ước đạt 150.000 lượt (tăng 8,1 lần so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch). Riêng 2 tháng cuối năm, Lâm Đồng thu hút 2 triệu lượt khách. Với nỗ lực đưa du lịch Lâm Đồng nhanh chóng phục hồi ở thời kỳ đỉnh cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động triển khai các tour, tuyến, khôi phục nhiều chuyến bay quốc tế với 33 chuyến nội địa và 8 chuyến quốc tế/ ngày; làm tốt quảng bá du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử trong du lịch, để đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện với mọi du khách đến với Đà Lạt - Lâm Đồng. Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là phát triển du lịch canh nông, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm; thực hiện thí điểm kinh tế du lịch đêm; phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch hiện đại, đồng bộ; hoàn thiện thủ tục nâng cấp các tuyến đường cao tốc; nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương; nghiên cứu thúc đẩy thị trường, xúc tiến giới thiệu nông sản, quảng bá hình ảnh đất và người Đà Lạt - Lâm Đồng ra nước ngoài. Tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa về thủ tục để có nhiều sản phẩm du lịch, nhiều điểm du lịch mới; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đồng thời, tiếp tục liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài nước; xúc tiến du lịch, nghiên cứu mở thị trường trọng điểm như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh du lịch; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy dịch vụ du lịch phát triển. Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 thu hút tổng lượt khách qua lưu trú 6,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 250 nghìn lượt...