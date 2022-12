Khách du lịch tới Đà Lạt tăng gần 180%

(LĐ online) - Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt tăng gần 180% so với cùng kỳ năm 2021 và dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng 12, tháng cao điểm diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022.

Dự kiến du khách tới Đà Lạt sẽ tăng mạnh trong tháng 12/2022

Sáng 6/12, ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tinTP Đà Lạt cho biết, thống kê trong tháng 11/2022, lượng khách du lịch đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 600.000 lượt khách, tăng 15,6 lần so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt ước đạt gần 5,2 triệu lượt, tăng 179,8% so với cùng kỳ 2021, đạt 115,5% so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 107.000 lượt khách, tăng 615,7% so với cùng kỳ. Khách nội địa ước đạt trên 5 triệu lượt khách, tăng 176,3% so cùng kỳ năm 2021.

Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” bên hồ Xuân Hương thu hút nhiều du khách tham quan

Dự kiến, từ nay tới cuối tháng 12 là cao điểm diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2022 với hàng loạt chương trình đặc sắc, hấp dẫn sẽ thu hút thêm hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước tới Đà Lạt. Hiện nay, công tác chuẩn bị các chương trình chính, đặc biệt là đêm công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX (diễn ra 20 giờ ngày 18/12) tại Quảng trường Lâm Viên và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 (0 giờ ngày 1/1/2023) đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng đón du khách tới ngày hội của thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

CHÍNH PHONG