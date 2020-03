Netflix, YouTube điều chỉnh dịch vụ truyền phát video, giảm nghẽn Internet

Ngày 20/3, Netflix và YouTube thông báo giảm chất lượng hình ảnh mặc định của dịch vụ truyền phát video trực tuyến (Streaming video) tại châu Âu để giảm tải cho mạng Internet tại thị trường này trong bối cảnh nhu cầu truy cập mạng tăng mạnh khi hàng triệu khách hàng ở nhà do lo ngại lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Netflix và YouTube điều chỉnh dịch vụ tại châu Âu, giảm nghẽn Internet thời bệnh.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Ủy viên Kinh tế công nghệ Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton kêu gọi các hãng dịch vụ kết nối Internet chuyển đổi từ độ phân giải cao sang độ phân giải tiêu chuẩn như trước đây để giảm dung lượng các file truyền tải trong thời điểm mọi người dân đều mong muốn được truy cập Internet giải trí và đọc tin tức về dịch bệnh tại nhà. Khi ngày càng nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp phong tỏa và cách ly, các trường học, cửa hàng và biên giới tạm đóng cửa, các hoạt động tụ tập cũng không được diễn ra, nhu cầu truy cập Internet của người dân trên toàn châu Âu ngày càng gia tăng. Ủy viên Breton cho rằng những dịch vụ truyền phát trực tuyến dung lượng lớn, độ phân giải cao của những nhà mạng lớn như Netflix, Disney Plus, Hulu, HBO và Amazon là những yếu tố làm chậm đáng kể tốc độ kết nối mạng.

Netflix đã nhất trí với yêu cầu trên hôm 19/3 và quyết định giảm khoảng 25% tốc độ bit của tất cả các dịch vụ streaming trên toàn châu Âu trong vòng 30 ngày. Một ngày sau đó, YouTube, mạng chia sẻ video của Google, cũng thông báo quyết định tạm thời giảm chất lượng hình ảnh truyền phát xuống mức tiêu chuẩn.

Cũng trong ngày 20/3, Walt Disney đã hoãn kế hoạch triển khai dịch vụ streaming Disney+ tại thị trường Ấn Độ do tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, việc triển khai dịch vụ này được tiến hành cùng thời điểm khai mạc giải criket nổi tiếng Twenty20 - giải vô địch quốc gia Ấn Độ. Tuy nhiên, giải này đã bị hoãn do lo ngại dịch bệnh lây lan nên Walt Disney đã quyết định hoãn ra mắt Disney+ tại Ấn Độ. Thông báo của Walt Disney cho biết lịch triển khai dịch vụ mới sẽ được cập nhật sớm. Kế hoạch triển khai Disney+ tại Ấn Độ được coi là một trong những bước đi quan trọng trong cuộc cạnh tranh thị phần với đối thủ chính Netflix Inc. Dịch vụ này được triển khai tại Mỹ từ hôm 12/11/2019 và dự kiến sẽ ra mắt tại châu Âu vào tuần tới.

(Theo TTXVN)