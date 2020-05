Việt Nam ghi nhận hơn 1.000 cuộc tấn công mạng trong 4 tháng đầu năm

Riêng tháng Tư, đã có 203 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố, trong đó có 43 cuộc tấn công lừa đảo; 89 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 71 cuộc tấn công cài mã độc.

Ngày 7/5, theo thông tin thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong 4 tháng đầu năm 2020, hệ thống ghi nhận tổng cộng 1.056 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Cụ thể, đã có 553 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), 280 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface), 223 cuộc tấn công cài mã độc (Malware), giảm 51,4% với cùng kỳ năm 2019.

Riêng tháng 4/2020, đã có 203 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố, trong đó có 43 cuộc tấn công lừa đảo; 89 cuộc tấn công thay đổi giao diện và 71 cuộc tấn công cài mã độc. Số cuộc tấn công đã giảm 28% so với tháng 3/2020 và giảm 68,2% so với cùng kỳ tháng 4/2019.

Nguyên nhân chính của việc giảm mạnh số lượng các vụ tấn công mạng là do các cơ quan, tổ chức, người sử dụng đã trang bị đồng bộ hơn các giải pháp an toàn thông tin đạt tiêu chuẩn.

Cục An toàn thông tin đã làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức và người dùng, thông qua các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn, diễn tập.

Bên cạnh đó, các quy định, chế tài pháp luật đã đầy đủ hơn, tăng cao tính răn đe với các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Sự phối hợp của các tổ chức Internet lớn trên thế giới với luật pháp Việt Nam cũng tốt hơn. Đặc biệt, nhận thức về an toàn thông tin của tổ chức, cá nhân đã được nâng cao. Các biện pháp phòng vệ chủ động đã tốt hơn, công tác đánh giá an toàn thông tin được thực hiện nhiều hơn.

Đồng thời, các chương trình, chính sách hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin như rà quét tự động được cung cấp miễn phí, tài liệu đào tạo an toàn miễn phí đã tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, từ đó nâng cao được nhận thức của đơn vị, tổ chức trong bảo vệ an toàn tài sản số của đơn vị.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng cả về quy mô, mức độ tinh vi, phức tạp, kết quả tích cực trên đã tiếp tục khẳng định những nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam được Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đánh giá, xếp vào nhóm các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ cam kết cao về an toàn, an ninh mạng; xếp hạng thứ 50/175 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, tăng 50 bậc so với năm 2017.

(Theo TTXVN)