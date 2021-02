Nhiệt độ thành phố Đà Lạt tăng nhẹ trong 30 năm

Nghiên cứu của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, nhiệt độ Đà Lạt đã tăng nhẹ trong 30 năm gần đây.

Số liệu này có được từ sự ghi chép cẩn thận tại các trạm khí tượng trong giai đoạn từ năm 1989 đến nay, được phân ra từng chu kỳ 10 năm.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng ở giai đoạn từ 1989 đến năm 2000 dao động từ 15,6 độ C đến 19,3 độ C; giá trị nhiệt độ trung bình nhiều năm trong giai đoạn này là 17,8 độ C.

Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2009, nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 15,9 độ C đến 19,5 độ C; giá trị nhiệt độ trung bình nhiều năm trong giai đoạn này là 18,0 độ C.

Còn giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019, nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 16,4 độ C đến 20,1 độ C; nhiệt độ trung bình nhiều năm trong giai đoạn này là 18,5 độ C.

Như vậy, trong vòng 3 thập kỷ qua, nhiệt độ trung bình nhiều năm tại thành phố Đà Lạt đã tăng 0,7 độ C. Theo ngành chức năng, mức độ tăng này là không lớn.

Tương tự, nhiệt độ trung bình tại Trạm Liên Khương - Đức Trọng cho biết, nhiệt độ tại vùng này trong 30 năm qua từ 21,4 độ C lên 22,0 độ C, tăng 0,6 độ C. Còn tại thành phố Bảo Lộc nhiệt độ trung bình trong 30 năm cũng tăng nhẹ từ 21,9 độ C lên 22,4 độ C, tăng 0,5 độ C.

VIẾT TRỌNG