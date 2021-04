Facebook thử nghiệm ứng dụng nói chuyện trực tuyến Hotline

Ứng dụng Hotline mà Facebook đang thử nghiệm mang đến cho người dùng các lựa chọn kết hợp giữa thoại, văn bản và video khi tham gia các cuộc thảo luận trực tuyến với chủ trang mạng.

Diễn đàn trực tuyến Hotline

Trang mạng xã hội nổi tiếng thế giới Facebook ngày 7/4 đã "trình làng" một diễn đàn trực tuyến thử nghiệm, mang tên Hotline. Đây được cho là một nỗ lực của "gã khổng lồ" mạng xã hội nhằm bắt kịp với xu hướng trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh như Clubhouse vốn đang được nhiều người ưa chuộng.

Về cơ bản, ứng dụng Hotline của Facebook giống "hỏi xoáy, đáp xoay" như Ask Me Anything trên Reddit hay Clubhouse - trang mạng truyền thông xã hội chỉ sử dụng âm thanh ra mắt 1 năm trước và thực sự bùng nổ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Hotline mang đến cho người dùng các lựa chọn kết hợp giữa thoại, văn bản và video khi tham gia các cuộc thảo luận trực tuyến với chủ trang mạng.

Không giống Clubhouse chỉ sử dụng được âm thanh, người dùng Hotline có thể đặt câu hỏi bằng văn bản và chủ trang mạng có thể chọn đối tượng để mời phát biểu.

Một người phát ngôn của Facebook cho biết thông qua việc ra mắt ứng dụng Hotline, trang mạng này hy vọng có thể nắm rõ cách thức tương tác và Hỏi và Đáp đa phương tiện trực tuyến có thể giúp người dùng học hỏi được những gì từ các chuyên gia như kỹ năng chuyên môn.

Các chủ trang mạng có thể tùy chọn bật camera web và xóa các bình luận khỏi các cuộc trò chuyện văn bản. Facebook sẽ kiểm duyệt các sự kiện trên Hotline và chặn bất kỳ ai vi phạm điều khoản.

Facebook đã tăng cường tính năng video và âm thanh phát trực tuyến trên cả trang mạng này và Instagram sau những thành công của nền tảng họp trực tuyến Clubhouse.

Facebook cũng đã và đang thử nghiệm một số nền tảng, trong đó có sản phẩm hỏi và đáp, mang tên Venue, và các ứng dụng âm nhạc như Collab và BARS, dường như giống với TikTok hơn. Việc thử nghiệm trên ứng dụng gọi âm thanh CatchUp đã được Facebook hoàn thành vào năm 2020.

Dù mới xuất hiện trong vòng 1 năm qua, Clubhouse đã gây tiếng vang lớn, thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật tầm cỡ thuộc giới kinh doanh, giải trí, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk và Bill Gates.

Ứng dụng này cho phép tạo các cuộc trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh, giống như kết hợp giữa podcast và mạng xã hội. Tương tự một số nền tảng khác, Clubhouse bắt đầu được chú ý đến khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, buộc mọi người phải làm việc tại nhà nhiều hơn./.

