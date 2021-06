Lần đầu công bố tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Lần đầu tiên tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp được công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa được chính thức công bố

Ngày 14/6, lần đầu tiên tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp được công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo thông tin tổng hợp từ tài liệu hướng dẫn, báo cáo của Cisco & IDC năm 2020 về mức độ trưởng thành số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 14 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho thấy, 31% doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số, giảm 8% so với năm 2019; 53% các doanh nghiệp đang trong giai đoạn tiếp theo là “quan sát” tăng 3% so với năm 2019; 13% doanh nghiệp trong giai đoạn “thách thức”và 3% các doanh nghiệp đã “trưởng thành,” tăng lần lượt 4% và 1% so với năm 2019. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu vẫn đang tìm hiểu và mới ở bước đầu của chuyển đổi số.

Theo các chuyên gia của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam được khuyến nghị thông qua các giai đoạn phổ biến sau: giai đoạn chuẩn bị và 3 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital.”

Các giai đoạn này là tương đối, tùy vào tình trạng thực tế, mục tiêu và tiềm lực của từng doanh nghiệp có thể thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau, cụ thể: các giai đoạn bao gồm: xác định mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số; tiếp theo là chuyển đổi số mô hình kinh doanh; chuyển đổi số mô hình quản trị (bao gồm quy trình sản xuất, quy trình công nghệ…) và kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới.

Đặc biệt, đây là tài liệu đầu tiên tổng kết được bản đồ các giải pháp công nghệ, đánh giá một cách độc lập tổng quan về ưu, nhược điểm của các giải pháp, so sánh mức độ sẵn sàng của các giải pháp trong nước và quốc tế trên thị trường Việt Nam để các doanh nghiệp tham khảo, tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của doanh nghiệp mình.

Nhận xét, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp sau khi tiếp cận tài liệu hướng dẫn này, theo bà Hoa Nguyễn, CEO của Công ty Cổ phần EUBIZ, từ cuối năm 2019 EUBIZ Viet Nam JSC., một đơn vị sản xuất, chế biến, xuất khẩu hạt điều, đã mong muốn thực hiện chuyển đổi số (ERP, truy xuất nguồn gốc) nhằm tạo ra các lợi thế cạnh tranh trong thị trường, tối ưu hoá chi phí trong quá trình sản xuất; đồng thời, đáp ứng yêu cầu của quốc tế cần 1 hệ thống khép kín với các nhà nhập khẩu quốc tế.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025: 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tham khảo tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn. Tài liệu Hướng dẫn này được xây dựng bởi các chuyên gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện.

