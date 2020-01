CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Đà Lạt là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh với 55.436 hộ/ 248.196 khẩu sinh sống và mỗi năm thu hút hơn 6 triệu lượt khách trong và ngoài nước, cùng đó còn diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội thu hút các đoàn khách trong, ngoài nước đến thăm, làm việc. Tuy nhiên, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố nên tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo.

Đà Lạt thành phố bình yên. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Nhận thức rõ những vấn đề tiềm ẩn, Công an thành phố Đà Lạt thường xuyên quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ về nội dung, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; đồng thời thường xuyên chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp công tác nhằm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ngoài công tác tham mưu và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Đà Lạt, lực lượng công an đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp, các kế hoạch xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với các cuộc vận động, các phong trào lớn tại địa phương như phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Phối hợp đảm nhận quản lý, giáo dục và cảm hóa 1.911 lượt đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư, có 548 trường hợp chuyển biến tiến bộ đưa khỏi diện giáo dục, cảm hóa.

Ngoài ra, lực lượng công an đã tổ chức triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; xây dựng và triển khai 71 kế hoạch phương án phòng chống gây rối, biểu tình bạo loạn, khủng bố, các đề án bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, bảo vệ bí mật Nhà nước, phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” tại các phường 1, 2, 3, 4 và 8.

Để huy động đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân tích cực tham gia vào công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, từng bước làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm. Trong năm 2019, Công an thành phố cho biết đã tổ chức 548 đợt tuyên truyền với 230 ngàn 299 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, quần chúng nhân dân, giáo viên, học sinh, sinh viên, đại diện các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở kinh doanh tham dự. Phối hợp xây dựng 355 phóng sự tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình, phong trào phòng chống tội phạm…

Qua đó, quần chúng nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an 6.333 nguồn tin, trong đó có 2.947 tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra, xử lý 959 vụ việc.

Năm qua, đã đề nghị các cấp khen thưởng đối với 188 lượt tập thể, 211 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt tặng giấy khen cho 4 tập thể, 63 cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Có thể nói 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thành phố Đà Lạt và các cấp, các ngành, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị số 04/ CT - BCA - V28 trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã thu được những kết quả quan trọng, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đảm bảo tốt ANTT, phục vụ đắc lực, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống yên bình của Nhân dân.

NGUYỄN NGHĨA