Chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Với sự nỗ lực tích cực của toàn hệ thống chính trị, nhất là vai trò của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong toàn xã hội, từng bước củng cố và tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao thư khen và tiền thưởng cho cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bảo Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Đông Anh

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, biểu tình, bạo loạn. Đặc biệt, không để hình thành và công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn toàn tỉnh; an ninh tại các vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số được củng cố, giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và đạt một số kết quả tích cực.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tại kỳ họp HĐND cuối năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ 84,8%, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,11%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Riêng đối với án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá án đạt 96,67%. Công tác đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen” được tăng cường và bước đầu đã đạt hiệu quả, tình hình phức tạp giảm hẳn so với thời gian trước, được quần chúng Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Công tác quản lý và cai nghiện ma túy tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả. Tình hình tai nạn giao thông đã giảm hẳn số vụ và số người thương vong.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai trên diện rộng, hướng về cơ sở với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương nên nhận thức, ý thức về vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp và quần chúng Nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm được nâng lên. Công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, số tù tha của cộng đồng và gia đình được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.

UBND thành phố Đà Lạt kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp trong bảo đảm an toàn Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 vừa qua, trong đó có lực lượng công an

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Tiếp tục xây dựng, duy trì có hiệu quả các mô hình “Tự quản tại khu dân cư”, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, tạo khí thế áp đảo tội phạm. Qua đó, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: Trong năm 2019, toàn tỉnh đã phát hiện 1.011 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó có 60 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tăng 130 vụ so với năm 2018. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nổi lên là tội phạm giết người,cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cướp tài sản, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại hoặc cố ý lảm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản... Kết quả cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra khám phá 850/1.011 vụ phạm tội TTXH, đã khởi tố 777 vụ, 1.225 bị can phạm tội về TTXH, xử lý hành chính 147 vụ, 247 đối tượng với số tiền gần 400 triệu đồng.

Một trong những thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng chức năng, đó là tội phạm sử dụng công nghệ cao - đây là một lĩnh vực rất khó và phức tạp đòi hỏi cần có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao để phá án.

Hiện nay, tình trạng lợi dụng hoặc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến hết sức phức tạp. Phương thức thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội như Facebook, zalo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua Internet diễn ra ngày càng phổ biến, nhất là hành vi cá độ bóng đá. Lực lượng công an đã thụ lý giải quyết 12 đơn, tin báo liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả, tạm đình chỉ 7 đơn, khởi tố 1 vụ và 4 bị can liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và qua tài khoản ngân hàng. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, giải quyết, xác minh 4 đơn. Về tội phạm mua bán người, đã phát hiện 1 vụ mua bán người sang Trung Quốc để mang thai đẻ thuê tại Bảo Lâm. Ngay sau khi phát hiện, các đơn vị công an đã phối hợp xác minh, thu thập tài liệu và báo cáo Bộ Công an xác minh, điều tra, xử lý.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch, phản động không ngừng các hoạt động chống phá. Các loại tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức, trộm cắp tài sản, hoạt động “cò du lịch”, “tín dụng đen”, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép tại các địa bàn trọng điểm...

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên chỉ đạo quyết liệt: Cơ quan công an, các ngành chức năng, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, trọng tâm là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”... Thực hiện rà soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh mà đối tượng hay lợi dụng để vi phạm pháp luật như: cho vay không thế chấp, dịch vụ đòi nợ thuê, dịch vụ cầm đồ, kinh doanh quán bar..., tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hoạt động thi đua “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm” cùng chung tay xây dựng môi trường xã hội ổn định, an toàn...

