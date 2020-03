Đề xuất phạt 4 cơ sở lưu trú gây khó khăn trong việc phòng, chống Covid-19

(LĐ online) - Chiều 25/3, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Lạt cho hay mới gửi đề xuất lãnh đạo cơ quan về việc xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở kinh doanh lưu trú do không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định.

Các khách sạn không thực hiện khai báo lưu trú sẽ gây khăn trong công tác tra cứu thông tin phục vụ phòng chống dịch Covid – 19. Ảnh minh họa

Theo đó, mấy ngày vừa qua, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Đà Lạt phối hợp với công an các phường tiến hành kiểm tra đối với 31 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Qua kiểm tra phát hiện khách sạn trên đường Đống Đa, Phường 3 vi phạm lỗi: Không đăng nhập thông tin khách vào trang quản lý lưu trú, không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định (2 khách).

Tương tự, khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Phường 2), Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hải Thượng (Phường 1) đều vi phạm các lỗi: Không đăng nhập thông tin khách vào trang quản lý lưu trú, không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định. Với các lỗi này, Công an TP Đà Lạt phạt các có sở trên từ 3 tới 4,5 triệu đồng/cơ sở.

Việc 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không khai báo thông tin khách lưu trú theo Công an TP Đà Lạt đã gây khó khăn trong công tác tra cứu thông tin phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

C.THÀNH