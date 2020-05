CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, nửa năm nay, Công an thành phố Đà Lạt đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của Công an thành phố và công an các phường về công tác tại công an 4 xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thời gian chưa lâu, nhưng lực lượng công an chính quy đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên ở địa bàn vùng nông thôn.

Bình yên vùng ven thành phố Đà Lạt

Hiện 4 xã vùng ven của thành phố Đà Lạt là Trạm Hành, Xuân Trường, Xuân Thọ và Tà Nung, mỗi xã đã được tăng cường 3 công an chính quy về đảm nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó công an xã và công an viên thường trực. Ngay từ khi được điều động về công tác ở các xã, lực lượng này đã phối hợp rất tốt cùng với công an bán chuyên trách trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và làm tốt công tác phối hợp, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động quần chúng tham gia vào công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở vùng ven.

Từng có thời gian làm việc tại Đội Cảnh sát Giao thông và kinh nghiệm 4 năm làm Phó Trưởng Công an Phường 1 (thành phố Đà Lạt), nhưng đây là lần đầu tiên Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ được điều động về công tác ở một xã vùng nông thôn, lại là một xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Dù đã có kinh nghiệm nhiều năm công tác tại cơ sở, không gặp nhiều khó khăn khi nắm bắt và triển khai các nhiệm vụ lãnh đạo giao nhưng quá trình thực tế tại cơ sở với Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng Công an xã Tà Nung cũng gặp phải những khó khăn. Cái khó nhất của Sỹ đó là trong thời gian ngắn nên anh chưa thể học được tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số. Khắc phục yếu điểm này bằng cách dựa vào lực lượng công an viên ở xã đều là người dân tộc thiểu số nên việc ngôn ngữ với Sỹ đã không còn là trở ngại. Nguyễn Văn Sỹ tâm sự: “Việc được lãnh đạo tin tưởng và điều động về xã với tôi là một cơ hội để bản thân có dịp thử sức và qua đó rèn luyện phẩm chất của người chiến sỹ Công an Nhân dân. Đây cũng là cơ hội để tôi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có thêm những kinh nghiệm thực tế xử lý tình huống ở một địa bàn vùng nông thôn”.

Nhiệm vụ chính được lãnh đạo giao khi điều động lực lượng công an chính quy về các xã là tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, nắm tình hình nhân khẩu, hộ khẩu, không để tội phạm lợi dụng địa bàn ẩn náu. Cùng với đó, tăng cường cảm hóa đối tượng giáo dục tại xã; phòng cháy chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông,... Qua thực tế tìm hiểu cho thấy, lực lượng công an chính quy sau thời gian được điều động về các xã do có lợi thế là đều đã trải qua quá trình được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bài bản, lại có kinh nghiệm thực tế và kỹ năng nghiệp vụ nên đã rất nhanh chóng thích nghi và nắm bắt được tình hình địa bàn, triển khai các nhiệm vụ được giao một cách bài bản. Lực lượng này ngay sau khi về công tác tại địa bàn cũng đã lập tức làm rất tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự với cách làm phù hợp đặc thù địa bàn. Trong thực hiện công tác, ngoài việc tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, lực lượng công an chính quy còn luôn làm tốt công tác phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an TP Đà Lạt... để thực hiện các nhiệm vụ tốt nhất. Thực tế đã chứng minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng này thời gian qua đã làm tốt việc rà soát và gọi hỏi, răn đe hàng chục đối tượng hình sự và đối tượng ma túy; đồng thời xử lý nhiều vụ liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn 4 xã vùng ven. Duy trì các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đã xây dựng được thêm nhiều mô hình về an ninh trật tự ở 4 xã.

Đặc biệt, thời gian gần đây, công an chính quy ở các xã cũng luôn thể hiện là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu, trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là đấu tranh các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để hoạt động. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã đã có nhiều chuyển biến tốt hơn. Riêng ở xã Tà Nung, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào kể từ khi công an chính quy về công tác tại địa bàn.

Theo người dân và một số cán bộ thôn, xã cho biết, từ ngày công an chính quy về xã với cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, sát dân, gần dân đã tạo được sự tin yêu của quần chúng nhân dân; cùng với đó là sự ghi nhận đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền các xã. Ông Ngô Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho biết: “Từ khi tiếp cận địa bàn, các đồng chí Công an xã đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Do vậy, tình hình an ninh trật tự ở Xuân Thọ thời gian qua luôn ổn định; các thủ tục về quản lý hành chính cho Nhân dân được lực lượng Công an xã hướng dẫn giải quyết nhanh gọn, kịp thời, thuận lợi, tạo được sự tin tưởng của người dân”.

Trao đổi với chúng tôi về việc triển khai chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cho biết, trước khi triển khai việc điều động công an chính quy về xã, Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã bàn bạc cân nhắc và lựa chọn kỹ những cán bộ, chiến sĩ có năng lực phù hợp ở từng địa phương. Đây là những cán bộ, chiến sỹ mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt tin tưởng và đặt kỳ vọng cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở những địa bàn này.

Và việc tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã trên địa bàn TP Đà Lạt bước đầu đã cho thấy những kết quả đáng mừng. Lực lượng công an chính quy được điều động về xã đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của các xã nói riêng và của thành phố Đà Lạt nói chung.

NGUYỄN NGHĨA - VĂN TRỌNG