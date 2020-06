Đẩy mạnh thu hồi vũ khí để phòng ngừa tội phạm

(LĐ online) - Tròn 2 tháng (tháng 4 và 5/2020) thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Lâm Hà đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cán bộ Công an huyện Lâm Hà kiểm tra số vũ khí thu hồi được trong đợt cao điểm

Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 5/2020, Công an huyện Lâm Hà đã thu hồi được 15 khẩu súng hơi, súng cồn và súng kíp tại 10 xã, thị trấn của huyện Tuy nhiên, chỉ có 5 khẩu súng được người dân tự nguyện giao nộp, số còn lại được thu hồi qua kiểm tra hoặc bắt giữ đối tượng phạm tội khác. Ngoài ra, còn hàng chục dao lê, mã tấu cũng được thu hồi trong đợt này.

Trung tá Ngô Đức Mai - Đội trưởng Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Lâm Hà cho biết: “Để nâng cao ý thức cho người dân về sự nguy hiểm và các quy định của pháp luật về cấm mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền tại những khu dân cư cũng như vận động cá biệt đến từng hộ dân, từng đối tượng”. Ngoài ra, lực lượng Công an cơ sở còn đẩy mạnh nắm tình hình, theo dõi từng đối tượng nghi vấn, chủ yếu là số đối tượng nghi vấn mua đạn qua mạng xã hội. Cũng có không ít trường hợp vũ khí được lực lượng Công an thu hồi trong quá trình tuần tra địa bàn.

Bên cạnh những trường cố tình tàng trữ, lén lút sử dụng vũ khí thì cũng không ít trường hợp người dân ý thức được sự nguy hiểm của các loại vũ khí và đã từ nguyện giao nộp.

Đây chỉ là kết quả bước đầu của Công an huyện Lâm Hà trong đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều biện pháp để vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ bởi đây cũng là biện pháp để phòng ngừa tội phạm, đề phòng những vụ phạm pháp hình sự xảy ra liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ”.

Tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm, vì thế người dân cần nâng cao ý thức để đề phòng tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

ĐỨC HUY