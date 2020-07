Bị đánh vì lên mạng chê khu du lịch Quỷ Núi

(LĐ online) - Chiều 13/7, Công an Phường 2 (TP Đà Lạt), xác nhận đang thụ lý vụ việc gây rối trật tự công cộng, đánh người trên địa bàn xảy ra vào chiều 11/7…

Anh Đỗ Khôi Nguyên vẫn còn nhiều vết thương trên mặt chưa lành vào chiều ngày 13/7

Theo tường trình của anh Đỗ Khôi Nguyên (33 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Đà Lạt), vào sáng 11/7, sau khi lướt mạng đọc được một số bài viết liên quan đến Khu du lịch Quỷ Núi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Minh (Liên Minh Group) tại thôn Đạ Nghịt (xã Lát, huyện Lạc Dương) vừa mới khai trương đang có nhiều ý kiến chê là phản cảm của dư luận, anh Nguyên có đăng trên trang facebook cá nhân của mình hai hình “quỷ núi” kèm theo dòng trạng thái.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, một người đàn ông đến nhà gặp và yêu cầu anh Nguyên xóa ngay hình ảnh và dòng trạng thái trên trang cá nhân. Để tránh rắc rối, anh Nguyên đã xóa dòng trạng thái cùng hình ảnh đã đăng trên facebook trước mặt người đàn ông trên. Sau đó, người đàn ông mời anh Nguyên qua quán cà phê sát nhà để uống nước nói chuyện tiếp. Khi bước vào quán cà phê thì có thêm 3 người nữa đang ngồi chờ và yêu cầu Nguyên phải xin lỗi để cho họ ghi hình. Nguyên không đồng ý quay hình liền bị các đối tượng xông vào đánh tới tấp vào đầu, mặt. Nhiều người đã vào can ngăn, gọi báo công an. Các đối tượng đánh người sau đó cũng nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Vụ việc cũng đã được camera an ninh ghi lại toàn bộ.

Anh Nguyên sau đó cũng đã trình báo toàn bộ vụ việc với Công an. Cũng theo anh Nguyên, sau khi đi bệnh viện về, anh đã lên mạng tìm hiểu và nhận diện được 3 người đã hành hung mình; trong đó, một người tên Phạm Đức Vượng.

Chiều cùng ngày, đại diện của Liên Minh Group cũng xác nhận, ông Phạm Đức Vượng đang là nhân viên dạy võ tại công ty. Công ty cũng đã làm việc và nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an mời ông Vượng lên phường làm việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quang Phúc - Chủ tịch HĐQT Liên Minh Group, cho biết: Sau khi nghe thông tin trên mạng thì ông đã tạm đình chỉ công việc đối với ông Vượng và sẽ cho người làm việc với cơ quan chức năng yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cử đại diện công ty đến gặp anh Nguyên để tìm hiểu vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an Phường 2 cho biết, đã thu thập dữ liệu, lấy lời khai của người bị hại, nhân chứng và trích xuất camera an ninh; đồng thời, đang tiến hành xác minh vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo luật định.

VÕ TRANG - NGUYỄN NGHĨA