Lạc Dương: 18 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đội PCCC - CNCH tự quản thị trấn Lạc Dương phun khử khuẩn tại các hộ gia đình xã Đạ Nhim có tiếp xúc với nhân viên Công ty Hokkaido

Theo Công an huyện Lạc Dương, hiện nay trên địa bàn huyện có 18 mô hình và 161 tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ… trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Trong đó, các ban, ngành, đoàn thể có 13 mô hình; lực lượng công an có 5 mô hình. Thời gian qua, một số mô hình hoạt động tiêu biểu như: “Tiếng loa an ninh”, “Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) tự quản thị trấn Lạc Dương”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”, “Giáo xứ Lang Biang an toàn về ANTT”… Đặc biệt, mô hình “Đội PCCC - CNCH tự quản thị trấn Lạc Dương” đã trực tiếp tham gia công tác PCCC - CNCH và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; qua đó, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương và là mô hình tiêu biểu đang được huyện Lạc Dương nhân rộng tại các xã trên địa bàn huyện.

TUẤN HƯƠNG