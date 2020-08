Triệt phá đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 xe ô tô hiệu For Ranger, hơn 1 triệu tiền kíp của Lào và nhiều tài liệu liên quan khác.

Tang vật ma túy tổng hợp thu được từ giai đoạn 2 của chuyên án QT 620. (Nguồn: TTXVN)

Tối 4/8, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng của đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng của nước bạn Lào, đã triệt phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 2 của "Chuyên án QT 620L," khoảng 15 giờ cùng ngày, tại khu vực bản Đenavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannankhet của nước bạn Lào; lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Ty An ninh tỉnh Savannankhet, đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Lào gồm Khăm Đi Xay Nhạ Vong, 45 tuổi, trú ở tỉnh Khăm Muộn; Do Sa Ma Vong Say và Lu Lec In Va Nông Xa cùng 17 tuổi, Phu 35 tuổi và Ka Sy Xay Nhạ Vong, 20 tuổi, cùng trú ở tỉnh Savannakhet.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 xe ôtô hiệu For Ranger, hơn 1 triệu tiền kíp của Lào và nhiều tài liệu liên quan khác.

5 đối tượng và phương tiện bị bắt giữ trong giai đoạn 2 của Chuyên án QT 620L. (Nguồn: TTXVN)

Trước đó, vào các ngày 28-29/6/2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an Lào, đấu tranh thành công giai đoạn 1 của "Chuyên án QT 620L," bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức mua bán, vận chuyển 419.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: "Chuyên án QT 620L," được thực hiện trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên kế hoạch đấu tranh phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng với quyết tâm triệt phá tận gốc đường dây ma túy xuyên quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Công an Lào, tổ chức trinh sát nội tuyến, luồn sâu vào đường dây, điều nghiên và nắm chắc mọi biến động của tổ chức tội phạm ma túy, nên đã đấu tranh thành công, bắt gọn các đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật.

Quá trình đấu tranh phá án, tuyệt đối an toàn về người, vũ khí cũng như đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại./.

(Theo Vietnam+)