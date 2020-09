Công an tỉnh phổ biến pháp luật, phòng chống xâm hại trẻ em và luật an ninh mạng cho 400 sinh viên cao đẳng

(LĐ online) - Sáng nay, 9/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em; bạo lực học đường; an toàn giao thông và Luật an ninh mạng cho 400 học sinh, sinh viên của nhà trường.

Báo cáo viên Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 400 học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Đây là hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm được Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân, tăng cường công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học nói chung và tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt nói riêng.

AN NHIÊN