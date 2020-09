Giả mạo Báo Lâm Đồng điện tử, một trang mạng xã hội bị xử phạt 20 triệu đồng

(LĐ online) - Ngày 8/9, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an Lâm Đồng cho biết đã xử phạt một trang mạng xã hội 20 triệu đồng vì hành vi đưa tin sai sự thật và giả mạo Báo Lâm Đồng điện tử.

Cơ quan công an làm việc với các trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid - 19

Trong thời gian gần đây, lực lượng An ninh mạng Công an Lâm Đồng đã phát hiện nhiều fanpage ẩn danh, có đông người theo dõi ở địa phương như (“N.L.Đ”, “T.T.Y.K.P.Đ”, “L.V.T”... ). Qua xác minh, những fanpage này đã nhiều lần đăng tải, đưa tin không kiểm chứng, sai sự thật khiến dư luân bất an, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch Covid -19 và gây mất an ninh trật tự địa phương. Các hành vi vi phạm lần này thường là đăng tải, đưa tin sai sự thật về việc khẩu trang tái chế nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam có chứa Covid _19; đăng tải công khai văn bản chuyên môn nội bộ của ngành Y tế không đúng mục đích phòng chống dịch khiến Nhân dân hiểu sai nội dung thông tin gây hoang mang, lo lắng.

Đặc biệt, trong số các fanpage nêu trên, lực lượng an ninh mạng Công an Lâm Đồng đã phát hiện 1 fanpage ẩn danh có tên “N.L.Đ” (với lượng theo dõi lên đến hơn 100.000 người) ngoài việc đăng tin sai sự thật còn có hành vi giả mạo trang Web của Báo điện tử Lâm Đồng. Hành vi này của fanpage “N.L.Đ” đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động bình thường của Báo điện tử Lâm Đồng.

Qua điều tra làm rõ, Công an tỉnh xác định ông T.V.N (trú tại TP Bảo Lộc) chính là người quản trị trang fanpage nêu trên. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông T.V.N đã thừa nhận tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Xét tính chất, mức độ nghiệm trọng của vụ việc, căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.V.N về 2 hành vi: “đưa thông tin sai sự thật” (quy định tại điểm a khoản 3 điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ) và “giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác” (quy định tại điểm d khoản 3 điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ). Tổng mức phạt tiền đối với ông N. là 20 triệu đồng.

Fanpage N.L.Đ đăng tải các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, website, số giấy phép nhằm giả mạo Báo Lâm Đồng điện tử

Theo Phòng PA03 Công an tỉnh Lâm Đồng, trong đợt bùng phát dịch lần đầu tiên, từ tháng 2 đến tháng 5/2020, lực lượng an ninh mạng Công an Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý 43 vụ/62 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội facebook và zalo. Trong đó, 14 trường hợp hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 10 – 15 triệu đồng/trường hợp. Thậm chí vào ngày 10/4, Công an Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với hành vi vi phạm của mình, nam thanh niên đăng tin sai sự thật đã bị kết án 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Chính nhờ sự quyết liệt của lực lượng an ninh mạng trong công tác phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm nêu trên đã phần nào nâng cao hiệu quả tuyên truyền, răn đe, cảnh báo tới người dân tại địa phương và cả nước. Từ đó, ngăn hặn, hạn chế các thông tin giả, tin xấu trên không gian mạng, góp phần vào thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Lâm Đồng.

Thời điểm tái bùng phát dịch gần đây, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận thấy tình trạng đăng tải, chia sẻ các thông tin giả, sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội facebook, zalo đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát hiện, xử lý mới 12 vụ, với 12 trường hợp về những hành vi vi phạm nêu trên.

Cơ quan công an làm việc với T.V.N, quản trị fanpage "NLĐ" về hành vi "đăng tải thông tin sai sự thật" và "giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác"

Căn cứ kết quả điều tra làm rõ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với tổng mức tiền phạt là 35.000.000 đồng; đồng thời, gọi răn đe, nhắc nhở và giáo dục 4 vụ với 4 trường hợp và chuyển các đơn vị chức năng có liên quan để tiếp tục xử lý 3 vụ với 3 trường hợp.

Việc các cá nhân đăng tải những thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm đối với xã hội, gây hoang mang trong dư luận mà còn vi phạm quy định của pháp luật. Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, thiết nghĩ việc quan trọng hiện nay đó là bản thân mỗi người cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Trong thời gian tới, lực lượng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng nói chung, nhất là các thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

HẢI ĐƯỜNG - ĐÔNG ANH