Giả danh thiếu tướng công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐ online) - Sáng 19/10, Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, ngụ tại TP Hải phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Hòa bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận thông tin về một người có thẻ ngành công an mang tên Nguyễn Văn Gấm (tên thật là Nguyễn Văn Hòa) cùng với 2 đồng bọn đang thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tại TP Bảo Lộc. Nạn nhân là ông Nguyễn Viết L. (ngụ tại TP Bảo Lộc). Nắm được thông tin ông L. đang có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng một miếng đất tại TP Bảo Lộc, Nguyễn Văn Hòa đã gọi điện thoại nhận là anh em họ hàng bị thất lạc của ông L. Trao đổi qua điện thoại, Hòa nói sẽ đến Lâm Đồng công tác và hẹn gặp ông L. để giúp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá “bồi dưỡng” cho anh em các ngành là 1 tỷ đồng.

Từ những thông tin và tư liệu thu thập được, chiều 8/10, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng một khách sạn tại phường B’Lao (TP Bảo Lộc) mà Hòa cùng 2 đồng bọn đang thuê ở. Qua kiểm tra, ngoài những giấy tờ tùy thân thì cơ quan công an còn phát hiện trên người Nguyễn Văn Hòa có 1 thẻ ngành công an tên Nguyễn Văn Gấm, mang quân hàm thiếu tướng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện một biển kiểm soát ô tô ra vào cổng cơ quan Bộ Công an. Cùng với đó, trên chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS: 15A – 508.05 của Hòa và các đồng bọn đang đi còn có một túi vải đựng nhiều biển số xe ô tô khác nhau; trong đó, có biển số xanh 80B.

Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Hòa cùng 2 đồng bọn là Nguyễn Xuân Dũng (44 tuổi, quê quán huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình – hiện đang tạm trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Cao Khái (62 tuổi, quê Thái Bình – hiện tạm trú tại TP Hải Phòng) tới trụ sở Công an TP Bảo Lộc để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Sau nhiều ngày đấu tranh, bước đầu, Nguyễn Văn Hòa khai nhận: Với vai trò kẻ chủ mưu, Hòa đã làm giả thẻ ngành công an, biển kiểm soát ô tô ra vào cổng cơ quan Bộ Công an và nhiều biển số xe ô tô xanh 80B, rồi cùng Dũng và Khái vào các tỉnh phía Nam giả danh người của Bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Tại tỉnh Lâm Đồng, cụ thể là tại xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm), bước đầu đã xác định có 3 nạn nhân sập bẫy lừa đảo của Nguyễn Văn Hòa, với số tiền bị chiếm đoạt là 365 triệu đồng.

“Công an TP Bảo Lộc đang tập trung xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng Hòa, Dũng và Khái để xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi giả danh cán bộ công an của Nguyễn Xuân Hòa cùng đồng bọn không chỉ gây thiệt hại về vật chất đối với người dân, mà còn gây ảnh hướng đến uy tín của ngành công an. Theo nhận định của cơ quan điều tra, không chỉ Lâm Đồng mà khả năng còn nhiều nạn nhân ở các tỉnh thành khác đã sập bẫy lừa đảo của Hòa và đồng bọn. Hiện, các chứng cứ liên quan đến vụ án đã được cơ quan điều tra thu giữ và tiếp tục thu thập thêm để mở rộng điều tra. Vì vậy, Công an TP Bảo Lộc thông báo để những ai là nạn nhân của Nguyễn Đức Hòa cùng đồng bọn hãy liên hệ trực tiếp với Công an TP Bảo Lộc cung cấp các bằng chứng phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc” – Đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết thêm.

Các hình ảnh về tang vật thẻ ngành do Nguyễn Văn Hòa làm giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người Nhiều biển số xe giả được phát hiện trên ô tô Hòa và đồng bọn đang sử dụng Xe ô tô của Hòa và đồng bọn sử dụng liên tục thay biển số để lừa đảo

HẢI ĐƯỜNG