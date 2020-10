Quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng tiếp theo của năm 2020, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, phấn đấu tiếp tục giảm cả 3 mặt, trong đó giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông so với năm 2019.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt thực hiện kiểm tra đo nồng độ cồn

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 9 tháng qua, trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 87 vụ TNGT làm 56 người chết, 55 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 56 vụ tai nạn, giảm 51 người chết, giảm 39 người bị thương.

Nguyên nhân là do nhiều người tham gia giao thông có ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông kém hoặc chấp hành mang tính đối phó; các vụ TNGT xảy ra phần lớn do tính chủ quan hoặc do vi phạm các quy định về TTATGT của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: Điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định, chuyển hướng không báo trước hoặc không quan sát...

Nguyên nhân nữa dẫn đến TNGT vẫn xảy ra nhiều trên địa bàn tỉnh là công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT của các lực lượng chức năng tuy đã được tăng cường triển khai nhưng chưa duy trì thường xuyên, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, vẫn còn nhiều địa bàn, tuyến đường giao thông chưa được kiểm tra, kiểm soát.

Nhằm đạt được mục tiêu của UBND tỉnh đề ra là tiếp tục giảm cả 3 mặt, trong đó giảm ít nhất 5% số người chết vì TNGT so với năm 2019, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh và thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”, tại Hội nghị Sơ kết về An toàn giao thông 9 tháng đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85 ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 45 ngày 1/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa XI. Đồng thời, đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, trọng tâm là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Nghị định số 100 ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt…

Bên cạnh đó, cần tăng cường quan tâm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội cùng giữ gìn TTATGT, kéo giảm TNGT, đưa hoạt động giao thông đi vào nề nếp. Kết quả thực hiện an toàn giao thông là tiêu chí bình xét thi đua hàng năm tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm TTATGT thông qua các chương trình phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phong trào vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản trong Nhân dân.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, họp chợ trái phép trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Tiếp tục rà soát và đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng và điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, kiến nghị giải quyết các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; thay thế, bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông theo Quy chuẩn 41:2014/BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải. Đặc biệt, tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện cải tạo, xóa bỏ các điểm đen hiện hữu và các điểm đen phát sinh mới. Kịp thời giải quyết các kiến nghị của địa phương về bất hợp lý trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đề xuất các cơ quan quản lý đường bộ kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão trong những tháng cuối năm để bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống...

NGUYỄN NGHĨA