Vận hành hệ thống báo động tội phạm tại các tiệm vàng

(LĐ online) - Sáng 29/10, Trung tá Đỗ Ngọc Hoà - Trưởng Công an Phường 1 (TP Đà Lạt) cho biết, UBND Phường 1 và Công an Phường 1 vừa tiến hành đưa vào vận hành tiếng chuông cảnh báo kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng, bạc đóng chân trên địa bàn về trụ sở Công an phường.

Vị trí đặt bộ thiết bị trung tâm báo động, điều khiển từ xa, kết nối hệ thống báo động từ 10 cơ sở kinh doanh vàng, bạc đặt tại trụ sở Công an Phường 1

Đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai mô hình phòng chống tội phạm tại các cơ sở này.

Theo Trung tá Hoà, sau khi khảo sát, từ tháng 3/2020 đến nay, Công an Phường 1 đã triển khai lắp đặt bộ trung tâm báo động, điều khiển từ xa, các nút ấn khẩn cấp kết nối hệ thống báo động từ 10 cơ sở kinh doanh vàng, bạc đóng chân trên địa bàn về trụ sở Công an phường với kinh phí trên 62 triệu đồng.

Hoạt động của hệ thống tại các đơn vị sẽ được truyền trực tiếp về trụ sở Công an phường và được mã hóa, nhận biết riêng của từng đơn vị thành viên, qua đó phục vụ giải quyết các vụ việc nhanh chóng 24/24 giờ.

Phường 1 là địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Hiện, đang có 13 các cơ sở kinh doanh vàng, bạc hoạt động. Với việc lắp đặt, kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, Công an Phường 1 kỳ vọng xử lý nhanh, chính xác các vụ việc phát sinh có liên quan đến tình hình an ninh trật tự và các sự cố tại các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và ổn định tình hình địa bàn.

CHÍNH THÀNH