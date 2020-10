Xuyên đêm xử lý xe máy độ chế gây náo loạn Quốc lộ 20

(LĐ online) - Chiều 25/10, Công an huyện Đạ Huoai cho biết đang hoàn tất thủ tục để xử lý gần 20 thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ chế chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và nẹt pô gây náo loạn Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Mađaguôi) vào rạng sáng cùng ngày.

Các xe máy độ chế và xe mô tô của các thanh thiếu niên gây náo loạn Quốc lộ 20 bị Công an huyện Đạ Huoai tạm giữ

Theo đó, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, với hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư trên Quốc lộ 20 và Tỉnh lộ 721 để xử lý các thanh thiếu niên chạy xe chế độ càn quấy gây mất an toàn giao thông.

Đến khoảng 1 giờ 20 phút rạng sáng 25/10, một nhóm hơn 60 thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ chế dàn hàng ngang chạy xe tốc, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô trên Quốc lộ 20 thì bị lực lượng công an chốt chặn bắt giữ.

Phát hiện cơ quan công an chốt chặn tại các khu vực, nhiều thanh thiếu niên đã rú ga vượt chốt hoặc rẽ vào các con hẻm trên địa bàn thị trấn Mađaguôi để trốn thoát. Sau hơn 2 giờ lập chốt, Công an huyện Đạ Huoai lập biên bản xử lý và tạm giữ 19 xe máy độ chế do các thanh thiếu niên sử dụng vi phạm các quy định an toàn giao thông.

Công an huyện Đạ Huoai cho biết, hầu hết các thanh thiếu niên chạy xe máy càn quấy gây náo loạn Quốc lộ 20 bị tạm giữ phương tiện đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước và Phú Yên.

Tất cả các phương tiên đang bị Công an huyện Đạ Huoai tạm giữ đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu, hình dáng xe như xoáy nòng, đôn dên, thay ống pô và lắp các thiết bị còi hú, đèn led…

Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG