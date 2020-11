Hàng trăm ''mắt thần'' giúp bảo đảm an ninh trật tự tại Đức Trọng

Gần đây, mô hình camera an ninh được lắp đặt rất nhiều trên các tuyến đường, ngã ba, ngã tư, khu dân cư… và được ví như là “mắt thần” trong việc giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đức Trọng. Việc lắp đặt camera an ninh được xem là một trong những giải pháp quan trọng, thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Lắp đặt 1 camera an ninh tại cao tốc Liên Khương - Prenn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng

Trên địa bàn huyện Đức Trọng hiện có gần 1.500 camera của các đơn vị, cơ quan, các doanh nghiệp, hộ dân,... Tất cả số camera nêu trên đều được kết nối với Công an huyện, thị trấn và các xã, nhằm hỗ trợ công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Huyện Đức Trọng thuộc nhóm vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với hai tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 20 và 27 băng ngang qua, nối Đức Trọng với các địa bàn trong tỉnh trong bán kính 100 km, đi các tỉnh, thành: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đắk Nông... và có Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương. Chính vì vậy, nhiều năm qua, với thế mạnh địa bàn nhiều hướng mở, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Bên cạnh sự thuận lợi cũng là cơ hội, điều kiện phát sinh tội phạm và các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác, trở thành địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Trước thực trạng nêu trên, Huyện ủy Đức Trọng quyết định duyệt chi gói thầu lắp đặt hệ thống camera an ninh 102 “mắt” theo phương án kết nối, trang bị cho Công an huyện Đức Trọng nhằm đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm; giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Trong đó, có những “mắt” camera chụp biển số xe các loại và camera quay quét đặt tại các xã, thị trấn.

Tất cả những “mắt thần” này đều thuộc thế hệ mới, chất lượng cao, có chức năng kết nối, lưu trữ dữ liệu và theo dõi, giám sát từ Trung tâm Điều hành Công an huyện, do Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện phụ trách. Trước đó, Công an huyện đã vận động quần chúng nhân dân tại địa bàn các xã, thị trấn tự nguyện lắp đặt 1.022 mắt camera phục vụ gia đình, cơ sở sản xuất, công ty... kết hợp hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã phát hiện, điều tra làm rõ 109/116 (đạt 94%) vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; bắt, xử lý 246 đối tượng; nhanh chóng điều tra làm rõ 100% vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; bắt, vận động 9 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đối với các loại tội phạm về ma túy, kinh tế - chức vụ, môi trường, cơ quan điều tra chủ động nắm tình hình, địa bàn, bắt 66 vụ, 86 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 94 vụ với 93 đối tượng.

Đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 28 ngày 24/3/2020 của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động Nhân dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Công an huyện triển khai thành công và hiệu quả mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí”, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; Ban Dân vận tỉnh tặng công nhận là mô hình “Dân vận khéo” của tỉnh...

Trong buổi lễ đưa vào vận hành 102 camera an ninh tại Công an huyện Đức Trọng ngày 3/11, Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện trong công tác chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đồng chí Giám đốc cho rằng, việc Huyện ủy, UBND huyện Đức Trọng đầu tư, trang bị hệ thống camera an ninh cho Công an huyện với gói dự án lớn, chất lượng đã giúp lực lượng Công an huyện Đức Trọng nói riêng, Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung có thêm phương tiện để truy vết tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh lưu ý Công an Đức Trọng cần tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm băng nhóm, tội phạm liên tuyến, liên tỉnh, tội phạm đánh bạc công nghệ cao; đặc biệt quý 4 này, dịp Tết Nguyên đán sắp đến, “tháng củ mật”, tội phạm lộng hành, nhất là các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường..., sẽ gia tăng, vì vậy cần có biện pháp quyết liệt ngăn chặn, giải quyết hữu hiệu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng chia sẻ: “Hiệu quả sử dụng dữ liệu từ camera an ninh trong công tác phòng ngừa tội phạm, giải quyết những vướng mắc, xung đột trong xã hội là rất lớn. Huyện hỗ trợ ngành Công an tối đa nhằm mục đích giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự địa phương, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc, bình yên của Nhân dân. “Dọc các quốc lộ và trung tâm thị trấn Liên Nghĩa có nhiều tiệm vàng, nhiều điểm kinh doanh của người dân, Công an huyện cần nghiên cứu, kết nối với dữ liệu dân cư, kết nối dữ liệu với các tiệm vàng, chú trọng kỹ thuật máy móc, thiết bị để camera an ninh hoạt động hiệu quả nhất” - ông Phúc nhận định.

C.THÀNH