Bắt đối tượng truy nã đặc biệt

(LĐ online) - Sau 6 năm lẩn trốn tại TP Đà Lạt, một đối tượng truy nã đặc biệt đã bị công an bắt giữ vào sáng nay.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành (bên phải) tại cơ quan Công an

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam và Công an Phường 9, TP Đà Lạt tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Thành (40 tuổi, hộ khẩu tại thôn Tư Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội). Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định truy nã đặc biệt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối năm 2014, sau khi gây án tại tỉnh Hà Nam, Thành bỏ trốn vào TP Đà Lạt. Ngày 31/12/2014 Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Thành.

Trong ngày 15/12, đối tượng Thành đã được di lý về tỉnh Hà Nam để xử lý.

ĐỨC HUY