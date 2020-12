Tạm giữ thanh niên vượt chốt kiểm tra, tông công an viên bất tỉnh

(LĐ online) - Sáng 13/12, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Ninh Hồng Nghĩa (26 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi cố tình vượt chốt kiểm tra, tông vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khiến 1 công an viên bị thương phải nhập viện.

Ninh Hồng Nghĩa làm việc với cơ quan công an

Thông tin từ Công an huyện Di Linh, vào đêm 11/12, Tổ công tác gồm các lực lượng CSGT Trạm Liên Đầm (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng), Đội CSGT Công an huyện Di Linh và Công an xã Liên Đầm cùng phối hợp lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông tại Trạm thu phí BOT Liên Đầm (Quốc Lộ 20).

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện nhóm người điều khiển xe máy chạy tốc độ cao vi phạm an toàn giao thông, các lực lượng chốt chặn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, nam thanh niên điều khiển xe máy BS 60F3 - 104.10 chạy với tốc độ cao cố tình vượt chốt, tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Cú tăng tốc vượt chốt kiểm tra của nam thanh niên đã tông trúng làm ông Lê Quang Vinh, công an viên xã Liên Đầm (huyện Di Linh) bị thương, bất tỉnh ngay tại hiện trường. Sau sau đó, ông Vinh được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu và hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi tông người bị thương, nam thanh niên bị khống chế đưa về trụ sở Công an huyện Di Linh lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Ninh Hồng Nghĩa (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nghĩa khai nhận, tối cùng ngày, Nghĩa cùng nhóm bạn từ TP Biên Hòa điều khiển xe máy đi “phượt” lên TP Đà Lạt. Khi đi qua Trạm thu phí Liên Đầm, do không có giấy phép lái xe và sợ bị phạt nên Nghĩa cố tình vượt chốt để trốn chạy.

Theo Công an huyện Di Linh, thời gian qua, tình trạng các “phượt thủ” điều khiển xe máy, xe mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông và người dân địa phương.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Trạm CSGT Liên Đầm và Công an huyện Di Linh thường xuyên lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm đối với gần lượt 300 xe máy, xe mô tô phân khối lớn của các “phượt thủ” vi phạm Luật Giao thông khi qua Trạm thu phí Liên Đầm.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Di Linh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến “phượt thủ”; trong đó, có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

HẢI ĐƯỜNG