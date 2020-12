Bắt quả tang thanh niên vận chuyển gần 90 kg pháo lậu

(LĐ online) - Trong lúc Nguyễn Văn Huy thuê xe ô tô vận chuyển gần 90 kg pháo lậu các loại từ TP Hồ Chí Minh lên đèo Bảo Lộc thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông bắt giữ cùng tang vật.

Nguyễn Văn Huy (áo đen) bị bắt quả tang khi đang thuê xe ô tô vận chuyển gần 90 kg pháo lậu

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30/12, trong lúc tuần tra phát hiện chiếc xe ô tô do tài xế Hà Huỳnh Thục (ngụ tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở theo 1 nam thanh niên đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt có nhiều biểu hiện khả nghi. Các cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Văn Thư - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Giao thông chốt đèo Bảo Lộc (thuộc Trạm Mađaguôi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) đã bám theo.

Khi đến đoạn qua Km 106 trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), lực lượng Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra và đã phát hiện trong xe ô tô có 4 thùng giấy, toàn bộ đều được dán kín. Nghi bên trong các thùng chứa hàng cấm, nên lực lượng Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu tài xế và người đi cùng đưa xe về chốt đèo Bảo Lộc để làm việc.

Qua đấu tranh, thanh niên đi trên xe ô tô khai tên Nguyễn Văn Huy (26 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và số hàng hóa nới trên do Huy thuê Hà Huy Thục vận chuyển.

Từ lời khai của Huy, Cảnh sát Giao thông chốt đèo Bảo Lộc đã thông báo tới Công an TP Bảo Lộc cùng vào cuộc đấu tranh, xử lý. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế Công an TP bảo Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt đèo Bảo Lộc tiến hành kiểm tra các thùng hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong 4 thùng đều chứa các loại pháo, với tổng trọng lượng 89,2 kg. Trong đó, có 3 thùng chứa 48 hộp pháo hoa, với trọng lượng 75,9 kg và 1 thùng chứa 13 bịch và hộp pháo bi, với trọng lượng 13,3 kg.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Văn Huy khai nhận, toàn bộ số pháo nói trên được vận chuyển lên huyện Đức Trọng giao lại cho một người khác. Trong khi đó, Hà Huy Thục khai với công an, không hề hay biết 4 thùng hàng Huy thuê vận chuyển là pháo lậu.

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật; đồng thời, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huy, tạm giữ xe ô tô để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

https://youtu.be/5Ci0bl7xccU

Công an niêm phong, thu giữ toàn bộ số pháo lậu do Huy vận chuyển Nguyễn Văn Huy (áo đen) làm việc với cơ quan công an

HẢI ĐƯỜNG