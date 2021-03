Cát Tiên: Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội

Theo UBND huyện Cát Tiên, trong 2 tháng đầu năm 2021, huyện đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn ổn định. Toàn huyện đã xảy ra 2 vụ đánh bạc, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện các ngành chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Cũng trong dịp tết 2021, ngành chức năng đã xử lý 11 vụ với 33 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép.

HOÀNG SA