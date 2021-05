Bắt giữ đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin

(LĐ online) - Chiều 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh cho biết, đơn vi này vừa phối hợp với Công an TP. Bảo Lộc và Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đắc (SN 1991, trú tại 172 Tăng Bạt Hổ, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đang mang một bánh heroin đi tiêu thụ.

Tang vật bị bắt

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ 12 phút cùng ngày, các trinh sát Phòng Cánh sát điều tra tội phạm về ma tuý bất ngờ kiểm tra 1 chiếc xe taxi đang di chuyển trên địa bàn thôn 6, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm và phát hiện ở dưới chân ghế trước có 1 bịch ni lông, bên trong có 1 bánh heroin.

Tiến hành đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua ma tuý tại Đắk Lắk của một đối tượng cách đây khoảng nửa tháng, sau đó mang về nhà gửi một người bạn cất hộ. Đến sáng ngày 12/5, Đắc đến lấy số ma tuý trên rồi thuê taxi đi tiêu thụ thì bị lực lượng cánh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh bắt.

Được biết, Đắc là đối tượng nằm trong diện theo dõi của Công an TP. Bảo Lộc. Đắc cũng đang nghiện và thường xuyên sử dụng nhiều loại ma tuý như ketamin, heroin, ma tuý đá…

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN