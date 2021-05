Bắt quả tang người phụ nữ tàng trữ, mua bán 45 gói heroin

(LĐ online) - Sau quá trình theo dõi, khi Hiền mang ma túy đi tiêu thụ thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Sơn cải trang mật phục bắt quả tang cùng tang vật.

Nguyễn Thị Mộng Hiền (áo vàng) bị bắt quả tang khi đang tàng trữ, mua bán một lượng lớn heroin

Chiều 15/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang giao Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy hoàn tất các hồ sơ, thủ tục tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mộng Hiền (50 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 14/5, khi Hiền đang mang ma túy đi tiêu thụ thì bị các trinh sát mật phục bắt quả tang tại ngã ba đường vào Khu Công nghiệp Lộc Sơn (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Tại đây, công an phát hiện Hiền đang tàng trữ trên người 11 gói nilon bên trong chứa bột màu trắng nghi là heroin. Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền tại Tổ dân phố 22 (phường Lộc Sơn). Tại đây, qua khám xét, Nguyễn Thị Mộng Hiền đã tự ý giao nộp thêm 34 gói nilon bên trong chứa bột màu trắng và 2 cục dạng bột màu trắng. Tất cả 45 gói nilon chứa chất bột màu trắng và 2 cục dạng bột màu trắng, có tổng trọng lượng hơn 27gram được Hiền khai nhận là chất heroin. Nguyễn Thị Mộng Hiền khai với cơ quan điều tra, toàn bộ số lượng heroin nói trên được đối tượng mua về chia nhỏ đem bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP Bảo Lộc và các địa phương lân cận để kiếm lời.

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Mộng Hiền; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ số ma túy nói trên và một số tang vật có liên quan khác để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Số lượng heroin được công an thu giữ trên người và tại nơi ở của Hiền

Theo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, ngoài vụ việc nói trên, đơn vị đã phối hợp với công an các xã, phường bàn như Lộc Sơn, Phường 2 và xã Lộc Nga đấu tranh làm rõ 3 vụ tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép. Theo đó, vào đêm 6/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc và Công an Phường 2 đã đột kích bắt quả tang 6 thanh niên đang sử dụng ma túy tại quán Karaoke Cát An. Tiếp đó, vào các ngày 10 và 13/5, đơn vị đã phối hợp cùng Công an xã Lộc Nga và phường Lộc Sơn bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ chất trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Thảo Linh (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Văn Lập (48 tuổi, ngụ tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh). Đặc biệt, vào ngày 12/5, đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Bảo Lâm mật phục bắt quả tang Trần Văn Đắc (30 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) khi đối tượng này đang thuê xe taxi đi tiêu thụ 1 bánh heroin.

Từ những vụ án về tội phạm ma túy được triệt phá, Công an TP Bảo Lộc đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới.

HẢI ĐƯỜNG