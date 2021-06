Bắt giam nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng

(LĐ online) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Mã Thị Ngọc Nga - Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, do áp lực về việc trả nợ khoản vay đối với một cá nhân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, trong thời gian còn đương chức, bà Nga đã đưa ra thông tin sai sự thật là mình được giao nhiệm vụ mua một số tặng phẩm như cặp sách, đồng hồ, văn phòng phẩm và bàn ghế để phục vụ cho đại hội Đảng các cấp nên cần huy động một khoản tiền ứng trước để mua sắm cho các hoạt động trên.

Tin tưởng bà Nga, ông N.V.T và bà N.T.L đã cho bà Nga vay hơn 1,5 tỷ đồng. Nhận được tiền, bà Nga đã sử dụng cho mục đích cá nhân của mình, mang toàn bộ đi trả nợ.

Căn cứ kết quả điều tra và hành vi sai phạm của đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam 4 tháng đối với bị can Mã Thị Ngọc Nga để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

