Khởi tố cán bộ Công an vi phạm pháp luật

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên cán bộ Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây là diễn biến mới liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Trong vụ án này, bị can Phan Văn Anh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ; Hồ Hữu Hoà, 37 tuổi, làm nghề tư vấn về phong thuỷ, tâm linh, bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ. Tại kết luận điều tra của vụ án nêu rõ, tháng 6-2017, khi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Vũ nhiều lần bị triệu tập.

Cùng thời gian này, Vũ biết Hòa quen một cán bộ cấp cao của Bộ Công an nên nhờ kết nối để chuyển giúp một số tiền. Sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ vụ án lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có yêu cầu trả hồ sơ, điều tra bổ sung để làm rõ thêm vụ án.

(Theo nhandan.com.vn)