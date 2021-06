Người dân vây bắt đối tượng liên tiếp trộm điện thoại

(LĐ online) - Khi Song đang đưa chiếc điện thoại vừa trộm được đến bán và nhân tiện lấy luôn chiếc điện tại cửa hàng thì bị người dân phát hiện vây bắt, giao công an xử lý.

Sáng 27/6, Công an phường B’Lao cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các hồ sơ, thủ tục chuyển đối tượng Trần Văn Song (28 tuổi, ngụ tại Thôn 8, xã Lộc An) cho Công an TP Bảo Lộc để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 26/7, Trần Văn Song vào cửa hàng bán đồ chơi trẻ em tại số 55C Trần Phú (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) giả vờ mua hàng. Tại đây, nhân lúc chủ cửa hàng sơ hở, Song đã lấy trộm chiếc điện thoại để tại quầy thu ngân. Sau khi lấy trộm điện thoại, Song giả vờ hỏi giá nhiều loại đồ chơi để đánh lạc hướng rồi rời đi.

Sau đó, Trần Văn Song mang chiếc điện thoại vừa trộm được đến cửa hàng điện thoại di động trên đường Trần Phú (phường B’Lao) bán lại. Tại đây, nhân lúc chủ cửa hàng điện thoại không để ý, song nhanh tay kéo cửa tủ lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động bỏ vào túi quần. Hành vi trộm cắp điện thoại của Song mặc dù không được chủ của hàng phát hiện, nhưng được camera an ninh tại của hàng điện thoại di động ghi lại.

Khi Song đang có ý định rời khỏi cửa hàng thì bất ngờ có người xuất hiện tri hô. Ngay sau đó, nhiều người dân cùng hỗ trợ khống chế, bắt giữ Song rồi bàn giao cho Công an phường B’Lao.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Văn Song đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp điện thoại của mình.

HẢI ĐƯỜNG