Triệt phá 2 tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro

(LĐ online) - Đội Cảnh sát hình sự CATP Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Thọ, Công an Phường 8, TP Đà Lạt và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá 02 tụ điểm cá độ bóng đá trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 17/6/2021, bất ngờ kiểm tra quán cà phê Trang Nhung địa chỉ C37 Nguyên Tử Lực, Phường 8, các trinh sát hình sự phát hiện Lê Văn Tuấn (sinh năm 1985, trú tại Tam Nông, Đồng Tháp) đang đưa tờ phơi có kết quả cá độ cho Nguyễn Long (sinh năm 1977, ngụ tại 50 Xuân An, Phường 3, TP. Đà Lạt). Làm việc với cơ quan Công an, Long khai nhận thường uống cà phê tại đây nên biết nhiều người có nhu cầu ghi cá độ bóng đá nên nảy sinh ý định đánh bạc. Vào mỗi đêm có trận bóng, Long sẽ chuẩn bị nội dung cá độ sau đó đưa cho các con bạc. Nếu con bạch thắng sẽ được Long trả từ 80 đến 90% số tiền đặt cược.

Trước đó, vào ngày 17 -6, Đội Cảnh sát hình sự CATP Đà Lạt cũng đã bắt giữ các đối tượng gồm Đỗ Minh Tuấn (sinh năm: 1987), Nguyễn Thành Công (sinh năm 1993), Lê Thị Bảo Châu (sinh năm 1990, đều cư trú tại Đa Thọ, Xuân Thọ, TP. Đà Lạt để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác cá độ bóng đá qua điện thoại di động. Bước đầu các đối tượng khai nhận, lập nhóm trên Zalo để các con bạc nhắn tin tham gia cá cược trước và trong các trận bóng. Qua điều tra, trong đêm 13 và rạng sáng 14/6, các đối tượng đã thực hiện ghi kèo cá cược cho các con bạc với số tiền gần 15 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN