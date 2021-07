Bảo Lộc: Khởi tố, bắt giam đối tượng có 2 tiền án trộm cắp trót lọt 8 xe máy

(LĐ online) - Tối 12/7, Công an TP Bảo Lộc cho biết, vừa tống đạt quyết định được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Hoàng Trung Kiên (40 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an dẫn giải Hoàng Trung Kiên (áo phông tím) dựng lại hiện trường một vụ trộm cắp xe máy tại Chợ Bảo Lộc

Trước đó, vào ngày 7/7, Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của bà Đỗ Thị Mỹ (ngụ tại phường Lộc Sơn) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc xe máy của gia đình dựng trước sân nhà. Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Lộc Sơn tiến hành xác minh, truy bắt kẻ trộm cắp. Đến chiều cùng ngày, cơ quan điều tra xác định Hoàng Trung Kiên là đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm cắp xe máy của gia đình bà Mỹ nên đã triệu tập lên làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, ngoài vụ việc nói trên, Hoàng Trung Kiên còn khai nhận trong tháng 6 và đầu tháng 7/2021, đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP Bảo Lộc. Trong đó, có nhiều vụ trộm xe máy được Kiên thực hiện trót lọt tại Chợ Bảo Lộc. Toàn bộ xe máy trộm được đều được Kiên đem bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài và mua má túy sử dụng.

Theo cơ quan công an, Hoàng Trung Kiên là đối tượng nghiện ma túy nặng. Bản thân đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, với mức tổng mức án đã thi hành là 6 năm tù giam.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN QUÂN