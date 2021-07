Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, quý I/2021, tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ với số vụ tăng 60,87%, số người chết tăng 73,33%, số người bị thương tăng 25%. Tuy nhiên, quý II/2021, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ nhưng gộp chung cả 6 tháng thì tai nạn giao thông vẫn tăng cả 3 tiêu chí.

Cụ thể, theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã để xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết, 29 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn tăng 13 vụ (51/38), tức tăng 34,21%; số người chết tăng 7 người (35/28), tức tăng 25% và tăng 5 người bị thương (29/24), tức tăng 20,83%.

Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 14 vụ, làm bị thương 10 người; tai nạn giao thông ít nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, làm 6 người bị thương; số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 32 vụ, làm 31 người bị thương và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng 2 vụ, làm 4 người tử nạn.

NGUYỄN NGHĨA