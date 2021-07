Bảo Lộc: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tàng trữ chất ma túy trong nhà nghỉ

(LĐ online) - Chiều 27/7, Công an TP Bảo Lộc vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn và bắt tạm giam các bị can, gồm: Bùi Khởi Minh (26 tuổi), Đào Thị Tố Uyên (25 tuổi) cùng ngụ tại TP Bảo Lộc và Đỗ Mạnh Cường (24 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng Minh, Cường và Uyên bị khởi tố bắng tạm giam

Liên quan đến vụ việc này, như Báo Lâm Đồng Online đã đưa tin: Trước đó, vào đêm 17/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Nga đã mật phục kiểm tra nhà nghỉ trên địa bàn xã Lộc Nga. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại một phòng của nhà nghỉ này có 4 người đang trong tình trạng phê ma túy. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 3 gói nilon chứa chất ma túy; trong đó, 1 gói chứa tinh thể màu trắng nghi chất ketamine và 2 gói chứa viên nén màu xám (1 viên nén còn nguyên và 2 mảnh vỡ). Mở rộng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Bảo Lộc xác định trong số 4 người có mặt trong phòng nhà nghỉ tại thời điểm này có 3 người tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép, gồm: Bùi Khởi Minh, Đào Thị Tố Uyên và Đỗ Mạnh Cường. Trong đó, Bùi Khởi Minh được xác định là nhân viên đang làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bảo Lộc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUÂN