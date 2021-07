Xử phạt 2 lái xe ô tô vượt chốt kiểm soát dịch dưới chân đèo Prenn

(LĐ online) - Chiều 25/7, UBND Phường 3 (TP Đà Lạt) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi hành chính đối với 2 lái xe ô tô không chấp hành khai báo y tế theo quy định tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 dưới chân đèo Prenn, Mimosa.

Cán bộ UBND Phường 3 làm việc với lái xe ô tô và 2 người ngồi trên xe đi qua chốt kiểm soát dịch nhưng không dừng lại khai báo y tế theo quy định

Trước đó, chiều 24/7, ông N.Đ.H.N (41 tuổi, ngụ tại Phường 3, Đà Lạt) đi xe ô tô 4 chỗ biển số 51F - 95xxx từ hướng Đức Trọng lên TP Đà Lạt nhưng không chấp hành khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch do UBND TP Đà Lạt lập dưới chân đèo Prenn, Mimosa. Trong tối và rạng sáng nay, các lực lượng thuộc Phường 3, cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đã truy tìm chủ và chiếc xe trên. Tới sáng cùng ngày, đã tìm được chiếc xe ô tô đang đậu trên đường Đống Đa và yêu cầu chủ xe lên trụ sở Công an Phường 3 làm việc.

Tương tự, khoảng 8 giờ sáng nay, ông P.A.T (45 tuổi, ngụ tại Phường 9, TP Đà Lạt) chở theo 2 người ngồi trên xe nhưng chạy qua chốt kiểm soát dịch dưới chân đèo Prenn không dừng lại khai báo y tế. Khi xe di chuyển lên đèo vào thành phố, tới đoạn ngã 5 Kim Cúc thì cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt tuần tra yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Tại cơ quan chức năng, 2 lái xe nêu trên khai có công việc đi xuống huyện Đức Trọng và trở về Đà Lạt nhưng chưa tới các khu vực vùng giãn cách theo Chỉ thị 16 và 15 của Thủ tướng Chính phủ. UBND Phường 3 cho biết, với việc không chấp hành khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, 2 trường hợp nêu trên bị xử phạt 2 triệu đồng mỗi người do “không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn y tế” quy định tại khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Hiện, mỗi ngày tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 dưới chân đèo Prenn, Mimosa có khoảng 1.000 lượt phương tiện xe tải, xe ô tô lưu thông qua chốt (chiều lên Đà Lạt). Đây là chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ chính vào TP Đà Lạt, do đó lượng xe đông đúc và các lực lượng làm việc tại đây rất vất vả, trực chốt 24/24 giờ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

C.THÀNH