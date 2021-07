Cảnh báo thủ đoạn giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

(LĐ online) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đức Trọng xuất hiện các đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy gọi điện đến các cơ sở kinh doanh thông báo sắp mở lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Sau đó, các đối tượng trên yêu cầu chủ doanh nghiệp đóng tiền mua tài liệu và đóng lệ phí đăng ký lớp học với số tiền là 490 ngàn đồng qua cán bộ bưu điện (đến thu tại nhà).

Theo các ngành chức năng, khi có tập huấn hoặc kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở, Công an tỉnh, Công an huyện đều có kế hoạch, thông báo bằng văn bản trước khi tập huấn, kiểm tra; đồng thời, cán bộ đến làm việc đều có giấy giới thiệu và mặc trang phục Công an Nhân dân theo quy định. Vì vậy, các đối tượng có hành vi nêu trên đã vi phạm quy định của pháp luật, giả danh cán bộ công an để lừa đảo, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Do đó, khi nhận được những cuộc gọi tương tự, Công an huyện Đức Trọng khuyến cáo người dân không nhận lời đóng tiền trực tiếp mà nên kịp thời phản ánh đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban Công an huyện Đức Trọng theo số điện thoại: 0263 .3843268 để có biện pháp phối hợp, xử lý.

N.M