Đà Lạt: Điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

(LĐ online) - Bị tạm giữ phương tiện san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp, các đối tượng đã cản trở, ngăn chặn và có hành vi xúc phạm, đe dọa, hành hung các thành viên đoàn kiểm tra…

Hiện trường san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép

Vụ việc xảy ra vào sáng 2/7, tại lô b, khoảnh 4, Tiểu khu 157A (Phường 4, TP Đà Lạt). Sau khi nhận được tin báo của người dân về trường hợp san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực trên, lực lượng chức năng UBND Phường 4 (TP Đà Lạt) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên lập đoàn kiểm tra đến hiện trường kiểm tra, xử lý vụ việc.

Tại đây, Đoàn kiểm phát hiện ông Bùi Văn Tiến đang sử dụng máy cày san ủi, lấn chiếm 90 m2 đất lâm nghiệp nên yêu cầu dừng tác động, đưa phương tiện ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ông Tiến cho biết chỉ làm thuê cho ông Chế Quang Quý nên không chấp hành, bỏ đi nơi khác. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính với sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Cường (tài xế) và ông Lê Văn Chung; đồng thời, cho khởi động phương tiện vi phạm di chuyển ra khỏi hiện trường đưa về tạm giữ theo biên bản đã lập.

https://youtu.be/KmeOar27VkA

Khi lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm (máy cày) rời khỏi hiện trường, bất ngờ ông Chế Quang Quý xuất hiện với tuýp sắt cầm trên tay đã cản trở, ngăn chặn, có hành vi xúc phạm các thành viên đoàn kiểm tra; đồng thời, đe dọa, hành hung các thành viên trong đoàn.

Lúc này, đại diện đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thành Luân - Phó Chủ tịch UBND Phường 4, trực tiếp mời ông Quý làm việc để làm rõ hành vi vi phạm nhưng ông Quý không hợp tác, cố tình chống đối. Khi đó, ông Luân điện thoại cho lãnh đạo phường 4 và Công an phường 4, Công an TP Đà Lạt đến hỗ trợ, thì tiếp tục xuất hiện thêm 2 đối tượng tên Hoàng, Liêm đến lăng mạ các thành viên trong đoàn. Tiếp đó, ông Hoàng dùng tay đập rớt điện thoại của ông Nguyễn Văn Cường (đang ghi hình sự việc). Khi ông Luân can ngăn, ông Hoàng đã quay lại đánh vào mặt ông Luân, rồi đuổi đánh ông Phúc (cán bộ UBND Phường 4). Cùng lúc, ông Quý cầm tiếp sắt xông vào đánh ông Luân và ông Phúc, nhưng ông được ông Cường ngăn chặn nên bỏ đi.

Hiện, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm. Đồng thời, công an cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ đối với các đối tượng Quý, Hoàng, Liêm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

THỤY TRANG