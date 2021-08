Bảo Lộc: Tuần tra đêm, phát hiện 15 lái xe tải vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trong 2 ngày triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy Lâm Đồng ngày 2/8 và Kế hoạch số 5448 ngày 3/8 của UBND tỉnh Lâm Đồng về “Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, ghi nhận cho thấy hầu hết người dân TP Bảo Lộc không ra khỏi nhà và hạn chế đi lại từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, tình trang xe tải vận chuyển hàng hóa từ các vùng dịch về địa phương dừng đỗ, giao nhận hàng hóa vi phạm quy định phòng chống dịch vẫn còn diễn ra.

Các lực lượng túc trực trên các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc để tuyên truyền, hướng dân người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đặc biệt là không ra khỏi nhà và hạn chế đi lại sau 21 giờ đêm

Ghi nhận cho thấy, bắt đầu từ 21 giờ, các lực lượng chức năng TP Bảo Lộc như công an, quản lý trật tự đô thị, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, thanh niên đã có mặt ở hầu hết các khu vực trung tâm để tuyên truyền, nhắc nhở bà con không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại để phòng chống dịch. Cùng với đó, các chủ cửa hàng tạp hóa, quán hàng ăn uống bán mang về tại các phường trung tâm TP Bảo Lộc đã tự giác đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Bên cạnh một số ít người ra đường trong khung giờ này để xử lý những công việc cần thiết thì hầu như đường phố trên địa bàn TP Bảo Lộc vắng bóng người qua lại.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, Công an TP Bảo Lộc đã đưa vào sử dụng hệ thống quét mã QR bằng ứng dụng Zalo tại 5/5 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tài xế điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa từ các vùng dịch vào địa phương.

Các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc vắng bóng người qua lại sau 21 giờ đêm 5/8

Trong 2 ngày 4 và 5/8, qua công tác tuần tra, kiểm soát, các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 15 trường hợp xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến từ các vùng dịch như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, miền Tây “không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Riêng trong đêm 5/8, lực lượng công an đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp xe tải vận hàng hóa đi đến từ các vùng dịch vi phạm.

Theo Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc, trong những ngày tới, các lực lượng công an thành phố tiếp tục tặng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe tải vận chuyển hàng hóa vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các phương án, biện pháp phòng chống dịch bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

KHÁNH PHÚC