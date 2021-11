Công an xã Đạ Oai nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương; thời gian qua, Công an (CA) xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) đã chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế - xã hội, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

CA xã Đạ Oai tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT. (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19)

Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ngay sau khi triển khai thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã, lực lượng CA xã Đạ Oai đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để kịp thời nắm chắc địa bàn, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần giải quyết. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó, lực lượng CA xã còn chủ động với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Nhờ vậy, từ năm 2019 đến nay, tình hình ANTT ở địa bàn xã Đạ Oai được đảm bảo, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng CA xã trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng CA xã đã bắt và vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã, tình trạng trộm cắp ở nông thôn, trộm cắp các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, sầu riêng giảm đáng kể. Xây dựng được 3 mô hình phòng, chống tội phạm, trong đó có mô hình “Camera an ninh tự quản” với tivi, đầu thu và 16 camera do người dân tự nguyện đóng góp, số tiền trên 50 triệu đồng. CA xã Đạ Oai cũng là một trong hai đơn vị dẫn đầu tại huyện Đạ Huoai về việc thực hiện 2 đề án của Bộ Công an là cấp Căn cước công dân và quản lý dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đầu năm 2021, tất cả 6 thôn trong xã Đạ Oai đều đã xây dựng được mô hình tổ tự quản về ANTT. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Đạ Huoai, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng CA xã cùng với 6 tổ tự quản đã tham mưu đến UBND xã để thành lập tổ tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững “vùng xanh”. Các tổ tự quản này thành lập với nhiệm vụ vừa đảm bảo ANTT, vừa giữ vững “vùng xanh”, phối hợp với các lực lượng liên quan để tham gia trực chốt, kiểm soát người ra vào, giữ an toàn cho khu dân cư, thôn, xóm.

Ngoài ra, việc hình thành các mô hình “Thôn không có tội phạm” kết hợp với Tổ tự quản ANTT; phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ vùng xanh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, Ban thôn, và sự quản lý của Đảng ủy, UBND xã, sự hướng dẫn hoạt động của CA xã đã và đang phát huy được hiệu quả. Điểm mới của mô hình này là việc áp dụng công nghệ thông tin cho các thành viên để trao đổi dễ dàng hơn, có thể thông tin bằng hình ảnh để sát với thực tế. Với mô hình này, nhiều thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương đã tích cực tham gia, qua đó phát huy được hiệu quả trong công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ rừng, giải quyết các mâu thuẫn giữa người dân, giáo dục thanh, thiếu niên…

Cùng với công tác đảm bảo ANTT, CA xã Đạ Oai cũng tích cực vận động người dân giao nộp vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT); thường xuyên tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi cụ thể về việc đổi VK, VLN, CCHT lấy lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Sau hơn 1 năm triển khai (từ đầu năm 2020), CA xã Đạ Oai đã vận động được người dân tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng săn, 12 súng cồn tự chế, 1 quả đạn cối 82 ly, 2 mã tấu, 1 dao găm, 10 vũ khí thô sơ khác. Việc người dân Đạ Oai tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT cho thấy tinh thần tự giác trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ động vật hoang dã…

Trung tá Nguyễn Khắc Hùng - Trưởng CA xã Đạ Oai cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được; thời gian tới, lực lượng CA xã tiếp tục tăng cường công tác bám sát địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn xã. Vận động người dân tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với thanh, thiếu niên. Nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, tinh thần, trách nhiệm đối với Nhân dân, tích cực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ĐỨC TÚ